Аналитики: Студенты Иркутска используют интернет больше, чем все жители пригорода

ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, проанализировал трафик мобильного интернета, сгенерированный студентами в период с сентября 2019 года по январь 2020 года в двенадцати высших учебных заведений Иркутска, и поделился результатами исследований.

По данным МТС, студенты загружали ежедневно в среднем более 6 Тб данных, что в 1,5 раза больше объёма трафика, который используют все жители Иркутского района. При том, что количество студентов примерно на треть меньше количества жителей в пригороде Иркутска.

По сравнению с прошлым годом, интернет-трафик, сгенерированный на территории иркутских вузов, вырос почти в 1,5 раза.

По статистике, чаще всего иркутские студенты используют интернет для просмотра видео (60%), общения в соцсетях (16%), чтение книг (7%), общения в мессенджерах (9%) и прочих активностей – интернет-серфинга, цифровых сервисов и приложений (8%).

Рост объёма передачи данных связан с завершением строительства сети 4G вблизи высших учебных заведений в 2019 году.