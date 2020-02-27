«Ювелирный гардероб», «Карты желаний» и новинки моды: SHENE ювелир приглашает на мастер-классы

SHENE ювелир известна в Иркутске как организатор закрытых вечеринок премиального сегмента и партнерских встреч. Однако недавно компания предложила новый формат – ювелирные мастер-классы. Гостям предлагают получить теоретические знания от экспертов-геммологов, научиться отличать натуральные камни от синтетических, познакомиться с модными тенденциями, подобрать свой ювелирный гардероб и примерить украшения из самых последних коллекций. Накануне 8 марта Алена Нуриева, директор по продажам SHENE ювелир, рассказала SIA.RU, что еще ждет участников праздничных мастер-классов.

От «Ювелирного гардероба» к «Карте желаний»

Алёна, расскажите подробнее о ювелирных мастер-классах, которые вы предлагаете. Что они включают?

– SHENE ювелир проводит мастер-классы как для своих постоянных клиентов, так и для тех, кто еще не знаком с нашим брендом, но хочет побольше узнать о своих украшениях или подготовиться к покупкам в ювелирных салонах. Учитывая особенности каждой аудитории, наши специалисты разработали несколько направлений.

Одна из самых популярных тем – выбор ювелирных изделий. Этот мастер-класс помогает разобраться в том, на какие особенности нужно обращать внимание в ювелирных магазинах, чем отличаются украшения российского и импортного производства, как выбирать украшения при покупке за рубежом.

Ещё одно очень интересное направление – индивидуальный подбор украшений, составление «Ювелирного гардероба» и выбор украшений по цветотипу внешности.

Кстати, не стоит думать, что ювелирка – это чисто женская тема.

Правда? Есть предложения и для мужчин?

– Конечно! Самой «мужской» я бы назвала тему, посвящённую инвестированию в драгоценные камни.

Дают ли ваши специалисты на мастер-классах рекомендации, например, по подбору украшений по типу лица?

– Дают, но очень деликатно. Например, на мастер-классе «Ювелирный гардероб» мы проводим анализ существующего у каждого участника «набора» украшений. Даём рекомендации по сочетанию украшений из его шкатулки, а также корректируем и дополняем сложившиеся привычки ношения украшений исходя из образа жизни и предпочтений клиента. Можно сказать, мы задаем направление, составляем «Карту желаний», благодаря которой каждый может более уверенно чувствовать себя в ювелирном салоне при дальнейшем выборе драгоценностей. Или давать более «чёткие указания» на желанные подарки.

От теории к новинкам ювелирной моды

В штате SHENE ювелир есть геммологи. Это редкость для обычных ювелирных магазинов. Они участвуют в мастер-классах?

– Да, все мастер-классы проводят квалифицированные специалисты, эксперты-геммологи с высшим образованием. У нас также есть специалист с аттестацией геммологичекого центра МГУ. Все девушки работают в нашей компании более 8 лет, у них огромный опыт и большое количество благодарных клиентов.

А вы рассказываете о последних тенденциях?

– Мы не только рассказываем о новинках ювелирной моды, но и демонстрируем украшения из последних коллекций от российских ювелирных заводов, предоставляем возможность их примерить.

То есть на мастер-классе можно примерить кольцо, например, которое стоит немыслимых денег?

– Можно (смеется). В начале февраля байеры нашей компании посетили ювелирную выставку в Санкт-Петербурге, которая проводится ежегодно на международной выставочной площадке Expoforum. И уже сейчас в салонах SHENE ювелир представлены украшения, презентация которых для «Ювелирного мира России» прошла меньше месяца назад.

И все-таки, мастер-классы больше похожи на познавательную лекцию или маленький праздник?

– Могу сказать точно, что наши мастер-классы – это не только и не столько теория. Они носят более прикладной характер. Примерка ювелирных изделий проходит всегда очень эмоционально. Гости с удовольствием участвуют в фотосессиях, так что праздник получается сам собой. И, конечно, такие встречи не обходятся без угощения и напитков. По итогу мастер-класса участникам выдаются сертификаты.

От простых вопросов к сложным

На какую аудиторию рассчитаны такие мероприятия? Готовы ли вы вносить изменения в их формат?

– Тематика самая разнообразная, и часто новые направления и форматы складываются как раз из пожеланий участников. Ведь аудитория, которая собирается, тоже очень разная: кто-то только знакомится с миром геммологии, а кто-то может считаться истинным ценителем драгоценностей – вопросы таких гостей порой выходят за рамки поверхностных знаний и требуют более детального разбора. Поэтому к каждой встрече, несмотря на общую заявленную тему, мы готовимся индивидуально. Наша задача – чтобы участник, посетив наш мастер-класс, получил ответы на все интересующие его вопросы по ювелирнымукрашениям. И даже на те, которые до мастер-класса у него и не возникали.

На сколько человек рассчитаны такие встречи? Можно ли прийти большой компанией?

– Собираться рекомендуем компанией до шести человек, потому что в этом случае каждый участник получает максимум внимания от специалиста. Все могут комфортно примерить украшения и получить подробные ответы на вопросы, не дожидаясь своей очереди. Как показывает наш опыт, заявленной темой участники не ограничиваются, «аппетит приходит во время еды». Кроме этого, от полученной информации интересы расширяются, и появляется повод прийти на следующий мастер-класс.

Время проведения тоже определяется индивидуально?

– Да, мы проводим мастер-классы в удобное для участников время. Регламент – две части по 45 минут, с десятиминутным перерывом.

Мастер-классы проходят на вашей территории или вы выезжаете к участникам?

– Мы приглашаем участников в свои салоны, так как для нас важно познакомить их не только с теорией «драгоценного мира», но и дать возможность лично, на практике рассмотреть, примерить украшения, даже самые «недоступные».

Кроме того, геммологическая оптика, которая участвует в мероприятии, требует тщательной настройки и не предполагает перемещения. Чаще всего мастер-классы проводятся в нашем флагманском салоне в Иркутске на улице Богдана Хмельницкого, 2. Это удобно и исходя из местоположения салона в самом центре города, и с точки зрения комфортного размещения группы на самом занятии.