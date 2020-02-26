Названы самые популярные причины отказа от работы после успешно пройденного собеседования

Наиболее частая причина — низкая зарплата. Сервис по поиску работы Superjob выяснил, как часто и почему россияне отказываются от трудоустройства.

От трудоустройства чаше всего отказываются из-за низкой зарплаты, недостоверной информации о работе и плохих условий труда 3 из 10 соискателей приходилось отказываться от работы после успешно пройденного собеседования.

30% соискателей не выходят на работу, несмотря на то, что прошли все этапы отбора на вакансию. Озвучивая причины отказа работодателям, россияне, имеющие подобный опыт, чаще всего говорили о низком заработке (26%), нечестности нанимателя (23%) и неподходящих условиях труда (22%). 13% опрошенных отказались от трудоустройства, т.к. имели возможность выбора из нескольких вакансий и предпочли предложение другого работодателя.

Каждый десятый в качестве причины отказа назвал удаленность места работы от дома. 5% в процессе трудоустройства узнали плохие отзывы о компании и предпочли отказаться от предложения о работе. По 3% респондентов смутили широкий круг должностных обязанностей и «серая» зарплата.

По 2% соискателей в качестве причин отказа от трудоустройства указали недоверие компании, антипатию к руководству и рабочему коллективу, отсутствие официального трудоустройства и интуитивное ощущение «не мое».

Среди прочих не столь популярных причин россияне называли затягивание решения о приеме на работу, семейные обстоятельства, отсутствие возможностей карьерного роста, неинтересный или маленький функционал (14%).

В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.