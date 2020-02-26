В Иркутске наиболее востребованы ремонтные и транспортные услуги

По итогам 2019 года в Иркутске услуги спецтехники лидируют в списке самых востребованных услуг, выяснили аналитики Авито.

Кроме того, увеличился спрос на услуги мастера на час, также на услуги по производству и обработке различных предметов. В целом по городу самые популярные услуги – ремонтные и транспортные.

В Иркутске абсолютным лидером в списке стали услуги спецтехники. Именно эта услуга занимает первое место по спросу в городе, как и в 2018 году. Второе место занимает аренда авто, которая в 2019 году сместила услуги по строительству домов и коттеджей на третье место.

Самое большое падение спроса за год в топ-20 отмечено на организацию переезда (3 пункта, за год услуга переместилась с 12 места на 15).

Кроме того, наиболее значительно выросла популярность вызова мастера на час и услуги по производству и обработке различных предметов (по +2 пункта каждая позиция), а также организация мероприятий и услуги парикмахера (по +1 пункту каждая в рейтинге).

Менее популярны стали ремонт крупной бытовой техники и ремонтные работы в области электрики (по -1 пункту каждая).