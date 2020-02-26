Антитеррористическая комиссия прокомментировала сообщения о минировании школ в Иркутске

Аппарат антитеррористической комиссии в Иркутской области прокомментировал ситуацию по фактам массовых сообщений 26 февраля 2020 года о минировании ряда образовательных учреждений, сообщают в пресс-службе губернатора Иркутской области.

Как сообщили в аппарате областной АТК, сообщения о минировании указанных социальных объектов поступают посредством электронной почты. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время признаков закладки взрывных устройств не обнаружено.

Аппарат антитеррористической комиссии региона призывает граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, которые проводят регламентированные мероприятия.

Ситуация находится на контроле антитеррористической комиссии региона.