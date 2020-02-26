Новости

Антитеррористическая комиссия прокомментировала сообщения о минировании школ в Иркутске

26 февраля 2020

Аппарат антитеррористической комиссии в Иркутской области прокомментировал ситуацию по фактам массовых сообщений 26 февраля 2020 года о минировании ряда образовательных учреждений, сообщают в пресс-службе губернатора Иркутской области. 

Как сообщили в аппарате областной АТК, сообщения о минировании указанных социальных объектов поступают посредством электронной почты. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время признаков закладки взрывных устройств не обнаружено. 

Аппарат антитеррористической комиссии региона призывает граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, которые проводят регламентированные мероприятия. 

Ситуация находится на контроле антитеррористической комиссии региона. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

SHENE ювелир: Украшения – на века
Украшения – на века. Традиция дарить драгоценности не исчезла, а заиграла новыми гранями
Современные Фаберже. Как создавался бренд Mousson Atelier
Искусство спонтанных покупок: как не нарваться на подделку, покупая ювелирные украшения за границей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании