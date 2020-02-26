70% россиян когда-либо использовали социальные сети для поиска работы

При этом 55% респондентов не считают поиск объявлений в социальных сетях эффективным способом найти работу.

Сервис Работа.ру выяснил, помогают ли социальные сети найти работу жителям России.

По мнению опрошенных, самой эффективной для поиска работы социальной сетью является «ВКонтакте» — так ответили 57% респондентов. На втором месте оказались «Одноклассники» — 39% пользователей расположили соцсеть именно так. На третьем — Instagram (выбор 48% респондентов), четвертое место занял Facebook — туда его поставили 58% участников опроса.

«В социальных сетях сегодня переизбыток информации, и редко кто-то несет ответственность за ее достоверность, поэтому многие соискатели в соцсетей часто сталкиваются с мошенниками. Мы рекомендуем искать работу только в проверенных группах, а также на страницах сервисов для поиска работы, — мы регулярно публикуем подборки самых интересных предложений на рынке труда. Если же вы не уверены в надежности источника, где опубликована вакансия, обезопасьте себя до похода на собеседование и обязательно прочитайте отзывы о компании в интернете», — предупреждает Ксения Курникова, директор по маркетингу сервиса Работа.ру.

В исследовании приняли участие более 3000 пользователей сервиса из всех регионов России.