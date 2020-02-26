Поездки в купейных вагонах в марте можно совершить со скидкой 50 %

С 1 по 31 марта 2020 года пассажиры поездов дальнего следования могут совершить поездку в купейных вагонах со скидкой 50 %, сообщают в пресс-службе РЖД.

Дисконт предоставляется при оформлении проездных документов на верхние места. Специальная акция «Весеннее путешествие» действует в период продажи билетов с 21 февраля по 5 марта 2020 года.

Билеты со скидкой можно приобрести, в том числе на поезда Восточно-Сибирского филиала АО «ФПК»:

№ 82 Москва – Улан - Удэ;

№ 71 Северобайкальск – Иркутск.

Полный список поездов, на которые распространяется предложение, можно уточнить на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".