В 2019 году экспорт автомобилей из России за пределы ЕАЭС вырос на 22%

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», из Российской Федерации в другие страны в 2019 году экспортировали почти 35 тыс. легковых автомобилей.

Около половины (48,7%) от этого объема приходится на отечественную марку LADA, что соответствует 17 тыс. единиц. На втором месте по этому показателю находится Skoda – в прошлом году чешский бренд отправил за пределы ЕАЭС 10,5 тыс. автомобилей, собранных в России, что эквивалентно 30% от общего объема экспорта. Результаты других производителей оказались существенно ниже, а в ТОП-5 попадают Volkswagen (1540 шт.), Hyundai (1300 шт.) и УАЗ (1056 шт.). У остальных марок объем экспорта составил менее тысячи экземпляров.

Самым популярным направлением российского автоэкспорта за пределы ЕАЭС является Чехия, куда в 2019 году было ввезено чуть более 10 тыс. легковых машин. Второе место занимает Узбекистан с результатом 8,5 тыс. единиц, а замыкает тройку лидеров Азербайджан (3,3 тыс. шт.). Кроме них, стоит отметить еще Латвию и Украину (3,2 тыс. и 2,5 тыс. шт. соответственно).