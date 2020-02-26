Недельный чек россиян по-прежнему высок из-за праздников

Согласно исследованию Ромир, на прошедшей 8-й неделе средний чек немного вырос. За неделю он добавил 2 рубля 60 копеек (0,5%) и составил 544 рубля.

На минувшей неделе, с 17 по 13 февраля, средний чек продолжил расти. Так, недельный средний чек вырос на 2 рубля 60 копеек относительно значений 7-й недели и остановился на отметке в 544 рубля.

По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек, наоборот, продемонстрировал снижение (2,6% или 14 рублей 20 копеек). Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то средний чек на 8-й неделе оказался ниже на 5 рублей или 0,9%.

Как правило, средний чек существенно возрастает на 8 неделе в связи с покупкой подарков и продуктов к празднику. Но в этом году праздник 23 февраля не оказал значимого влияния на средний чек, который остается на умеренном уровне.