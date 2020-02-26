В январе 2020 года выдача потребкредитов сократилась на 13,4%

По данным Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2020 года банки выдали 1,27 млн потребительских кредитов, что на 13,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В январе 2020 года наибольшее количество потребительских кредитов в регионах РФ было выдано в Москве (59,6 тыс. ед.), Московской области (55,3 тыс. ед.), Краснодарском крае (49,3 тыс. ед.), Республике Башкортостан (43,3 тыс. ед.) и Республике Татарстан (42,6 тыс. ед.).

Снижение выдачи потребительских кредитов было отмечено практически во всех регионах страны. При этом самуюсерьезную динамикусокращения количества выданных потребкредитов(среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) в январе2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года продемонстрировали Ставропольский край (-25,0%), Иркутская область (-21,3%), Алтайский край (-20,4%), Самарская область (-17,8%) и Удмуртская Республика (-17,7%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача потребкредитов в январе текущего года снизилась на 7,7% и 8,3% соответственно.

«В настоящее время в сегменте необеспеченного потребительского кредитования сложился устойчивый тренд: банки стараются кредитовать только тех граждан, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находятся на должном уровне, - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом риск-менеджмент банков уже достаточно давно придерживается такого консервативного подхода в розничном кредитовании. Авведение Банком России в октябре прошлого года обязательного для кредиторовпоказателя долговой нагрузки (ПДН) только усилило тенденцию по более тщательной оценке заемщиков со стороны банков».