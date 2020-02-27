В России упал спрос на комнаты

По данным портала Domofond.ru, спрос на самый дешевый вид жилья упал на 8,7 процентных пункта. Отрицательная динамика отмечена в 44 городах.

Больше других интерес к комнатам упал в Волгограде — на 45,4 п. п. Выросла доля спроса в 31 городе; максимально — в Ставрополе, на 35,4 п. п.

Согласно данным Domofond.ru, с января 2019 по январь 2020 года доля спроса на комнаты в России снизилась на 8,7 п. п. Из 76 городов рейтинга положительная динамика доли спроса отмечена в 31 в диапазоне от 0,6 до 35,4 п. п. В 44 городах этот показатель снизился на величину от 0,6 до 45,4 п. п.

Ставрополь и Кемерово — лидеры по росту доли спроса на комнаты

Среди городов с положительной динамикой доли спроса на комнаты первое место занял Ставрополь с ростом на 35,4 п. п. Немного отстает от него Кемерово: здесь подъем составил 35,3 п. п. На третьем месте Челябинск, где доля спроса на комнаты за год прибавила 30,8 п. п. Его сосед по региону, Магнитогорск, замыкает топ-10 с 19,1 п. п.

Положительная динамика наблюдается и в Иркутске. За год в городе спрос на этот вид жилья вырос на 14,1 п.п.

Интерес к покупке комнат снизился за год как в целом по стране, так и в большинстве крупных городов. Вероятно, это обусловлено нереализованными ожиданиями относительно цен на недвижимость в России. Негативные прогнозы, в которых говорилось о резком росте стоимости вторичного жилья, не оправдывались в течение всего года. А по его итогам жилье подорожало только на 4%. Если учесть, что за этот период стала доступнее ипотека, и покупатели получали возможность взять кредит на покупку квартир и домов, снижение спроса на комнаты вполне объяснимо.