Работники ВСЖД перечислят ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы около 5 млн рублей

К 75-летию Победы ветераны-железнодорожники Великой Отечественной войны получат материальную поддержку от фонда «Забота», сообщают в пресс-службе ВСЖД.

«Забота» — это некоммерческая организация, целью которой является оказание пенсионерам железнодорожного транспорта денежной помощи из добровольных пожертвований работников холдинга. Такое решение принято коллективом Восточно-Сибирской железной дороги.

К 9 мая участники войны получат из фонда по 10 тыс. рублей, труженики тыла — по 5 тыс. рублей. Всего материальная помощь ветеранам магистрали составит около 5 млн рублей.

Помимо выплат, ВСЖД окажет материальную поддержку всем ветеранам-железнодорожникам - участникам Великой Отечественной войны на сумму более 2 млн рублей на ремонт жилых помещений. Все работы планируется завершить к 1 мая текущего года.