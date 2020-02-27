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Работники ВСЖД перечислят ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы около 5 млн рублей

27 февраля 2020

К 75-летию Победы ветераны-железнодорожники Великой Отечественной войны получат материальную поддержку от фонда «Забота», сообщают в пресс-службе ВСЖД. 

 «Забота» — это некоммерческая организация, целью которой является оказание пенсионерам железнодорожного транспорта денежной помощи из добровольных пожертвований работников холдинга. Такое решение принято коллективом Восточно-Сибирской железной дороги.

К 9 мая участники войны получат из фонда по 10 тыс. рублей, труженики тыла — по 5 тыс. рублей. Всего материальная помощь ветеранам магистрали составит около 5 млн рублей.

Помимо выплат, ВСЖД окажет материальную поддержку всем ветеранам-железнодорожникам - участникам Великой Отечественной войны на сумму более 2 млн рублей на ремонт жилых помещений. Все работы планируется завершить к 1 мая текущего года.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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