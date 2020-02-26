В Иркутске будет построен новый медицинский комплекс на базе больницы № 6

В медицинском комплексе будет стационар на 200 коек с реабилитационным центром для перенесших инсульт и поликлиника, рассчитанная на 1 000 посещений в смену, сообщают в пресс-службе губернатора.

Под строительство определен земельный участок площадью 4,2 га по улице Якоби, где сейчас находится старый стационар больницы. В настоящее время отделения поликлиники расположены в нескольких зданиях Свердловского района. К лечебному учреждению прикреплено более 40 тыс. человек.

Для того, чтобы начать строительство реабилитационного центра уже в 2021 году Игорь Кобзев поручил министерству здравоохранения Иркутской области ускорить подготовку медико-технического задания и завершить ее до 15 марта. К 1 мая минстрою региона поручено подготовить техническое задание по разработке проектно-сметной документации. Летом текущего года должен состояться конкурс на определение проектной организации, а к апрелю следующего года пройдена госэкспертиза.

– Необходимо также проработать с федеральным центром вопрос вхождения этого объекта здравоохранения в национальный проект «Здоровье», чтобы область участвовала в строительстве на условиях софинансирования, – распорядился Игорь Кобзев по итогам совещания, для участия в котором был приглашен депутат Думы г. Иркутска по 34 избирательному округу Михаил Коренев.