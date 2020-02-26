Новости

В Иркутске будет построен новый медицинский комплекс на базе больницы № 6

26 февраля 2020

В медицинском комплексе будет стационар на 200 коек с реабилитационным центром для перенесших инсульт и поликлиника, рассчитанная на 1 000 посещений в смену, сообщают в пресс-службе губернатора.

Под строительство определен земельный участок площадью 4,2 га по улице Якоби, где сейчас находится старый стационар больницы. В настоящее время отделения поликлиники расположены в нескольких зданиях Свердловского района. К лечебному учреждению прикреплено более 40 тыс. человек. 

Для того, чтобы начать строительство реабилитационного центра уже в 2021 году Игорь Кобзев поручил министерству здравоохранения Иркутской области ускорить подготовку медико-технического задания и завершить ее до 15 марта. К 1 мая минстрою региона поручено подготовить техническое задание по разработке проектно-сметной документации. Летом текущего года должен состояться конкурс на определение проектной организации, а к апрелю следующего года пройдена госэкспертиза. 

– Необходимо также проработать с федеральным центром вопрос вхождения этого объекта здравоохранения в национальный проект «Здоровье», чтобы область участвовала в строительстве на условиях софинансирования, – распорядился Игорь Кобзев по итогам совещания, для участия в котором был приглашен депутат Думы г. Иркутска по 34 избирательному округу Михаил Коренев. 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

SHENE ювелир: Украшения – на века
Украшения – на века. Традиция дарить драгоценности не исчезла, а заиграла новыми гранями
Современные Фаберже. Как создавался бренд Mousson Atelier
Искусство спонтанных покупок: как не нарваться на подделку, покупая ювелирные украшения за границей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании