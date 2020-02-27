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По итогам 2019 года объем строительных работ в Иркутской области увеличился до 178,1 млрд рублей

27 февраля 2020

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Это на 35,4 п.п. больше, чем в 2018 году. В январе-декабре 2019 года в Иркутской области введено 975,1 тыс. кв. метров общей площади жилья (на 2,3 п.п. меньше, чем в прошлом году), сообщают в областной администрации. 

Среднемесячная заработная плата за январь-ноябрь 2019 года в отрасли составила 38 160 рублей, что составляет 105,9% к аналогичному периоду 15 прошлого года, среднесписочная численность работников – 34 509 человек (96,6% к аналогичному периоду прошлого года).

За январь-ноябрь 2019 года строительными предприятиями получена прибыль в объеме 807,7 млн рублей


/ Сибирское Информационное Агентство /
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