Игорь Кобзев планирует сохранить АО «Кремний»

АО «Кремний» является единственным в России производителем рафинированного кремния. Из-за снижения экспортного спроса на продукцию предприятие переживает серьезные трудности, сообщают в областной администрации.

В феврале Игорь Кобзев встречался с руководством завода. Сегодня исполняющий обязанности главы региона пообщался с сотрудниками.

- Судьба уникального предприятия и людей, которые на нем работают, для меня сегодня очень важны, - сказал исполняющий обязанности Губернатора. - В Правительстве региона проблемами «Кремния» уже занимается рабочая группа. В нее вошли представители министерств экономического развития, труда, природных ресурсов, других ведомств. Совместно с компанией «Русал» мы примем исчерпывающие меры, чтобы предотвратить закрытие завода. Хочу подчеркнуть, что это единственное в стране предприятие, которое рафинирует кремний, оно участвует во многих технологических процессах других производств. Закрытие его мы не рассматриваем. Необходимо найти пути решения, чтобы сохранить производство, найти рынок сбыта.

Глава региона отметил, что необходимо учесть и экологическую составляющую в дальнейшей работе АО «Кремний». Для этого стоит провести модернизацию газоочистного оборудования завода.