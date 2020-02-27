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Внешнеторговый оборот Иркутской области за 2019 год сократился на 2% до 9,6 млрд долларов

27 февраля 2020

Внешнеторговый оборот Иркутской области за 2019 год составил 9 604,9 млн долларов. Это на 2 п.п. меньше, чем годом ранее, сообщают в областной администрации.

Экспорт падает

Экспорт продукции Иркутской области составил 7 412,7 млн долларов США (93% к уровню 2018 года), в том числе экспорт в страны дальнего зарубежья – 7 142,9 млн долларов США, а в страны СНГ – 269,8 млн долларов США.

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Таким образом, согласно оценке основной объем экспорта региона (96%) приходится на страны дальнего зарубежья. Доля экспорта в ВТО составляет 77%. Основу экспорта Иркутской области формирует:

  • продукция из древесины;
  • металлы и изделия из них;
  • топливноэнергетические товары;
  • продовольственные товары и сырье;
  • различные машины и оборудование;
  • продукты химической промышленности;
  • лекарственные средства и товары народного потребления.

Импорт растет

Импорт зарубежных товаров в Иркутскую область предварительно составил 2 192,3 млн долларов США (119% к уровню 2018 года), поставки из стран дальнего зарубежья составили 1 643,8 млн долларов США, из стран СНГ – 548,5 млн долларов США. Доля импорта в ВТО – 23%. Товарная номенклатура импорта представлена такими товарными группами как продукты химической промышленности, нефтехимические продукты, машины и оборудование, а также продукты питания и товары народного потребления.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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