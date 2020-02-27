Внешнеторговый оборот Иркутской области за 2019 год сократился на 2% до 9,6 млрд долларов

Внешнеторговый оборот Иркутской области за 2019 год составил 9 604,9 млн долларов. Это на 2 п.п. меньше, чем годом ранее, сообщают в областной администрации.

Экспорт падает

Экспорт продукции Иркутской области составил 7 412,7 млн долларов США (93% к уровню 2018 года), в том числе экспорт в страны дальнего зарубежья – 7 142,9 млн долларов США, а в страны СНГ – 269,8 млн долларов США.

Таким образом, согласно оценке основной объем экспорта региона (96%) приходится на страны дальнего зарубежья. Доля экспорта в ВТО составляет 77%. Основу экспорта Иркутской области формирует:

продукция из древесины;

металлы и изделия из них;

топливноэнергетические товары;

продовольственные товары и сырье;

различные машины и оборудование;

продукты химической промышленности;

лекарственные средства и товары народного потребления.

Импорт растет

Импорт зарубежных товаров в Иркутскую область предварительно составил 2 192,3 млн долларов США (119% к уровню 2018 года), поставки из стран дальнего зарубежья составили 1 643,8 млн долларов США, из стран СНГ – 548,5 млн долларов США. Доля импорта в ВТО – 23%. Товарная номенклатура импорта представлена такими товарными группами как продукты химической промышленности, нефтехимические продукты, машины и оборудование, а также продукты питания и товары народного потребления.