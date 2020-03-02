Объем валовой сельхозпродукции в Иркутской области в 2019 году снизился на 3% до 61,9 млрд рублей

Индекс производства по хозяйствам всех категорий составил – 97% к соответствующему периоду 2018 года, сообщают в областной администрации.

За 2019 год в хозяйствах всех категорий области снизилось производство мяса на 2,9%, производство яиц на 1,9%, производство молока на 0,7% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий за 2019 год составило 290,8 тыс. голов (100,2% к соответствующему периоду 2018 года), в том числе коров 132,7 тыс. голов (99,5%), свиней – 181,7 тыс. голов (99,6%), овец – 104,4 тыс. голов (99%).

Поголовье крупного рогатого скота в фермерских хозяйствах за 2019 год составило 73,4 тыс. голов (106,4% к соответствующему периоду 2018 года), в том числе коров 32,7 тыс. голов (105,1%), поголовье овец и коз – 25,0 тыс. голов (100,4%).