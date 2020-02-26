План по расселению хрущевок 335-серии в Иркутской области разработают до конца марта

Мероприятия по расселению жителей региона из ветхих и аварийных домов обсудили сегодня в рамках оперативного совещания при Губернаторе Иркутской области. Игорь Кобзев подчеркнул, что эта проблема – одна из приоритетных. Особенно остро стоит вопрос с хрущевками.

- Актуальность этой темы мы обсудили с Министром МЧС России Евгением Николаевичем Зиничевым. Сейчас рассматриваем вариант расселения жильцов первого дома серии 1-335, построенного в Ангарске, - заявил Игорь Кобзев.

Напомним, что 18 февраля в рамках рабочей поездки в Ангарск Игорь Кобзев посетил первую хрущевку серии 1-335, построенную в 1959 году. Сейчас в 12 квартирах проживают 37 человек. Игорь Кобзев пообщался с жителями дома, а также дал ряд поручений представителям муниципальной и областной власти.

- Во исполнение поручения от 18 февраля этого года, администрацией Ангарска проделана следующая работа: проведены встречи с жителями дома по ул. Восточная 23, составлен проект дорожной карты по реализации мероприятий по расселению дома и дальнейшего испытания износа конструкций. Документ направлен в региональное министерство строительства. Расселение считаем возможным в третьем квартале 2020 года, и последующие испытания и обследования с подготовкой соответствующих заключений - до конца 2020 года, - доложил первый заместитель мэра Ангарского городского округа Михаил Головков.

По информации министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, сейчас в регионе около 1,3 тыс. многоквартирных домов серии 1-335. Наибольшее количество (около 950 домов) находится на территории Ангарска, Иркутска и Усолье-Сибирского. По результатам научно-исследовательской работы по инструментальному обследованию строительных конструкций в домах этой серии выявлен сейсмодефицит в 2 балла, дефекты конструкций несущих стен, коррозия арматуры, снижение жёсткости.

- Аварийными признаны следующие дома серии 1-335: в селе Хомутово Иркутского района, Ангарске по улице Восточная, три дома в г. Усолье Сибирское,- рассказала исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Светлана Свиркина.

Расселение жильцов из первой ангарской хрущевки и других домов этой же серии, признанных аварийными, рассматривается в качестве пилотного проекта.

- Для решения вопроса создаем рабочую группу. В пилотный проект включаем мероприятия по расселению домов, признанных аварийными, в Иркутском районе, Усолье-Сибирском и Ангарске. До апреля необходимо составить дорожную карту, в которой бы учитывалось финансирование и софинансирование проведения необходимых мероприятий, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Реализация пилотного проекта позволит отработать механизм переселения граждан, финансирования мероприятий для дальнейшего применения при расселении домов серии 1-335 в других муниципальных образованиях Иркутской области.

Также во время оперативного совещания обсудили вопрос расселения граждан из непригодного для проживания жилья в зоне БАМа по государственной программе Иркутской области «Доступное жилье». Данная программа реализуется на территории четырех субьектов РФ: Республика Бурятия, Забайкальский край, Амурская и Иркутская область, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.