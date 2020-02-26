Андрей Козлов назначен заместителем Губернатора Иркутской области

Указом Губернатора Иркутской области с 26 февраля 2020 года на срок до вступления в должность лица, избранного главой Прибайкалья, исполняющим обязанности заместителя Губернатора региона назначен Андрей Козлов.

Как сообщает песс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, Андрей Владимирович Козлов окончил в 1998 году Военную инженерно-космическую академию им. А. Ф. Можайского по специальности радиоинженер, в 2003 году получил диплом с отличием Московской академии экономики и права по специализации финансы и кредит. С 2007 по 2009 год проходил обучение в Высшей Школе Международного Бизнеса АНХ при Правительстве РФ по программе МБА (стратегический менеджмент и предпринимательство).

С 1998 по 2003 год проходил службу в вооруженных силах РФ. С 2003 года по 2004 год работал в системе Центрального Банка РФ. С 2004 по 2005 год возглавлял отдел регионального развития по Центральному региону компании Huawei Technologies Co., Ltd. С 2005 года по 2008 Андрей Козлов работал в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом в Управлении инфраструктурных отраслей и организаций ВПК. В 2009 году занимал должность начальника отдела Федерального агентства по науке и инновациям Управления федерального имущества научной сферы. С 2010 по 2014 года – руководитель направления Связи с государственными органами власти ООО «Сибур». С 2014 года по 2020 год – директор по связям с государственными органами ООО «Управляющая компания Полюс» г. Москва.