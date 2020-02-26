Георгий Кузьмин назначен на должность заместителя руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

На должность заместителя руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области назначен Георгий Кузьмин.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, Георгий Кузьмин, имеет высшее историческое образование, с 2010 по 2012 год возглавлял Московское представительство Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации.

С 2012 по 2013 год заместитель начальника департамента по работе с регионами Сибирского и Дальневосточных федеральных округов управления Президента РФ по внутренней политике Администрации Президента РФ. С 2013 по 2020 годы заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами и связям с общественностью Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации ПАО «Иркутскэнерго». Депутат Законодательного Собрания Иркутской области с 2004 по 2008 год.