Именную стипендию Владимира Потанина в размере 25 тыс. рублей получили 9 студентов вузов Иркутска

Благотворительный фонд Владимира Потанина подвел итоги стипендиального конкурса Стипендиальной программы Владимира Потанина 2019/20. Победителями стали 500 студентов магистратуры ведущих вузов России. Размер ежемесячной именной стипендии для победителей конкурса с 1 января 2020 года составляет 25 тысяч рублей.

Традиционно Иркутск – один из лидеров по количеству стипендиатов. В этом году стипендии Владимира Потанина получили 9 студентов магистратуры двух иркутских вузов. Первое место занимает Иркутский государственный университет – именную стипендию будут получать 5 студентов вуза. Также победителями конкурса стали 4 студента Иркутского национального исследовательского технического университета.

Конкурс проводится в рамках Cтипендиальной программы Владимира Потанина с целью поддержки лучших студентов-магистрантов и создания благоприятных условий для их профессионального развития. Отбор претендентов на стипендию проходит в два тура: заочного и очного в формате деловых игр, интервью и решения кейсов.

Профиль участника стипендиального конкурса 2020-го года разнообразен как по возрасту, так и по сферам профессиональных интересов. Наиболее популярными направлениями у студентов иркутских вузов оказались: «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Журналистика», а также «Информатика и вычислительная техника», «Радиотехника», «Теплоэнергетика и теплотехника».

Всего к конкурсу проявили интерес 6282 человека и было подано 4158 заявок. После прохождения технической проверки к участию были допущены 3740 заявок, что на 10% больше, чем в прошлом году. Во второй тур прошли 2000 студентов, из которых экспертное жюри конкурса выбрало 500 победителей.

Стипендиальная программа Владимира Потанина – самый крупный проект Фонда, существующий с 2000 года. За период реализации программы стипендии и гранты получили более 27 тысяч студентов и 2 тысяч преподавателей из 83 вузов России.