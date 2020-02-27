Около 1,5 тысяч сезонных вакансий рабочих будет открыто на ВСЖД в 2020 году

На летний период 2020 года на ВСЖД планируется трудоустроить около 1,5 тысяч человек. В прошлом году на сезонные работы было принято 1,4 тысячи человек и почти 4,5 тысяч рабочих – на постоянной основе. В настоящее время количество представителей рабочих профессий на магистрали составляет 65,2 % от общей численности штата (около 26,7 тысячи человек). Укомплектованность ВСЖД рабочими кадрами составляет почти 100%.

В перечень основных рабочих профессий дороги входят монтеры пути, осмотрщики вагонов, машинисты и помощники машинистов локомотивных бригад, железнодорожно-строительных машин и специального самоходного подвижного состава, электромонтеры всех наименований, составители поездов.

В условиях развития БАМа и Транссиба развитию и укреплению кадрового потенциала на магистрали уделяется особое внимание. Подготовку и переподготовку рабочих кадров осуществляют несколько подразделений Восточно-Сибирского учебного центра профессиональных квалификаций.

Коэффициент текучести на Восточно-Сибирской железной дороге достаточно низок, что объясняется хорошей защищенностью работников. Сотрудникам компании предоставляются социальный пакет, гарантии в сфере здравоохранения, отдыха, жилья, культуры и спорта, профессионального обучения и развития.