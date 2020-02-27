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В Иркутске на улице 4-я Железнодорожная ограничат движение автотранспорта

27 февраля 2020

В связи с производством земляных работ по вскрытию тепловой сети для проведения ремонтно-восстановительных работ в районе дома № 31 по улице Румянцева с 08:00 27 февраля до 24:00 6 марта 2020 года будет ограничено движение для автотранспорта по правой полосе в направлении движения от улицы 4-я Железнодорожная до улицы 3-я Железнодорожная.

Как сообщает пресс-служба компании «Иркутскэнерго», место проведения ремонтных работ будет нанесено на срок проведения работ на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме "пробки".


/ Сибирское Информационное Агентство /
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