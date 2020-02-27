«Ростелеком» установит видеонаблюдение в Иркутске к чемпионату мира по хоккею с мячом

«Ростелеком» оснащает камерами видеонаблюдения ледовый дворец «Байкал», парковки и остановки общественного транспорта, задействованные на чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 (бенди). Спортивное мероприятие пройдет с 29 марта по 5 апреля в Иркутске.

Всего планируется установить 83 камеры, которые возьмут объекты в зоне доступа под круглосуточное видеонаблюдение. Изображения с камер в режиме онлайн будут выводиться на видеостену дежурной части города Иркутска, а также в службу безопасности ледового дворца.

«Наша основная задача — обеспечить безопасность болельщиков, а также разработать удобную схему движения общественного транспорта. Болельщики должны иметь возможность заранее спокойно приехать на игры в "Байкал"», — подчеркнул вице-мэр Иркутска Виктор Ешеев.

Кроме системы видеонаблюдения, «Ростелеком» оборудовал площадку ледового дворца точками доступа Wi-Fi. «Благодаря интернету участники и гости этого яркого спортивного праздника смогут обмениваться своими эмоциями, интересными фотографиями и видеороликами. Уверен, что любители бенди увидят много ярких репортажей из столицы Приангарья», – отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.

«Хороший и стабильный беспроводной интернет – это не роскошь, а средство, необходимое для качественного освещения чемпионата мира», – говорит иркутский спортивный обозреватель Артур Пьянов, который вел репортажи с нескольких чемпионатов мира, а в том числе с Кубка мира по хоккею с мячом в шведском городе Сандвикене. – В той же Швеции, на “Йоранссон Арене”, скорость передачи данных по Wi-Fi зачастую оставляла желать лучшего. Это затрудняло передачу фотоматериалов, не говоря уже о видеокартинке. Уверен, что специалисты “Ростелекома” в Иркутске все организуют на самом высоком уровне».

Справка. Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 станет 40-ым мировым первенством под руководством Федерации международного бенди (Federation of International Bandy, FIB). На групповом этапе сборные делятся на две группы, в которых каждая команда играет с каждой по одному матчу. Турнир А пройдёт с 29 марта по 5 апреля 2020 года в Иркутске, на строящейся арене «Байкал». Турнир В пройдёт с 1 по 6 марта 2020 года на иркутских стадионах «Рекорд», «Зенит», «Труд» и шелеховском стадионе «Строитель».