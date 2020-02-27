«Ростелеком» установит видеонаблюдение в Иркутске к чемпионату мира по хоккею с мячом

«Ростелеком» оснащает камерами видеонаблюдения ледовый дворец «Байкал», парковки и остановки общественного транспорта, задействованные на чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 (бенди). Спортивное мероприятие пройдет с 29 марта по 5 апреля в Иркутске.
Всего планируется установить 83 камеры, которые возьмут объекты в зоне доступа под круглосуточное видеонаблюдение. Изображения с камер в режиме онлайн будут выводиться на видеостену дежурной части города Иркутска, а также в службу безопасности ледового дворца.
«Наша основная задача — обеспечить безопасность болельщиков, а также разработать удобную схему движения общественного транспорта. Болельщики должны иметь возможность заранее спокойно приехать на игры в "Байкал"», — подчеркнул вице-мэр Иркутска Виктор Ешеев.
Кроме системы видеонаблюдения, «Ростелеком» оборудовал площадку ледового дворца точками доступа Wi-Fi. «Благодаря интернету участники и гости этого яркого спортивного праздника смогут обмениваться своими эмоциями, интересными фотографиями и видеороликами. Уверен, что любители бенди увидят много ярких репортажей из столицы Приангарья», – отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.
«Хороший и стабильный беспроводной интернет – это не роскошь, а средство, необходимое для качественного освещения чемпионата мира», – говорит иркутский спортивный обозреватель Артур Пьянов, который вел репортажи с нескольких чемпионатов мира, а в том числе с Кубка мира по хоккею с мячом в шведском городе Сандвикене. – В той же Швеции, на “Йоранссон Арене”, скорость передачи данных по Wi-Fi зачастую оставляла желать лучшего. Это затрудняло передачу фотоматериалов, не говоря уже о видеокартинке. Уверен, что специалисты “Ростелекома” в Иркутске все организуют на самом высоком уровне».