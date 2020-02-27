В Сбербанк Онлайн появились открытки с фотографиями природы от Русского географического общества

Сбербанк в партнерстве с Русским географическим обществом запустил в разделе «Диалоги» приложения Сбербанк Онлайн новую серию цифровых открыток. В нее вошли шесть анимированных и озвученных фотографий из галереи конкурса «Самая красивая страна».

«Самая красивая страна» - это фотоконкурс дикой природы, организованный Русским географическим обществом. Ежегодно на него приходят десятки тысяч работ. Единственное условие – фотографии должны быть сделаны на территории России.

Алексей Круглов, директор Дивизиона «Цифровая платформа», Сбербанк:

«Мы очень рады, что в Сбербанк Онлайн появились работы талантливых российских фотографов. До этого с открыток получателей поздравляли герои художественного мира: персонажи из мультфильмов, герои советских почтовых карточек и СберКот. Надеюсь, красота родных пейзажей по-новому порадует наших клиентов!»

Героями открыток из новой серии стали белый медведь с Земли Франца-Иосифа, лебеди Крыма и сова из московского Ботанического сада. Среди пейзажей — горы Приморского края и Дагестана, северное сияние Нового Уренгоя.

Константин Лейфер, председатель жюри фотоконкурса «Самая красивая страна»:

«Фотографии, которые мы получаем, показывают Россию во всём её многообразии: Арктику и субтропические леса, диких животных и невидимый глазу макромир. Для нас важно, чтобы эти снимки увидело как можно больше людей, ведь не все имеют возможность путешествовать так часто, как хотели бы, и видеть эту красоту. Для проекта со Сбербанк Онлайн мы сделали максимально разнообразную подборку фотографий. Конечно, и для авторов дополнительное распространение их снимков – хороший шанс стать узнаваемыми».

Для Сбербанка это уже не первый опыт подобного партнерства, в 2019 году к выставке в Пушкинском музее в «Диалогах» Сбербанк Онлайн появились открытки по мотивам картин из коллекции Сергея Щукина. За три месяца пока открытки Пушкинского Музея были доступны, их отправили более 350 тысяч раз.

Открытки в «Диалогах» Сбербанк Онлайн доступны всем пользователям мобильного приложения с октября 2018 года. С момента запуска отправлено более 12 миллионов открыток, а общая сумма сопроводительных переводов — более 35 миллиардов рублей. 94% открыток содержат денежный перевод. Его средняя сумма — 2615 рублей.