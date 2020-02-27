Новости Банк ВТБ заработал 201,2 млрд рублей чистой прибыли по итогам 2019 года Банк ВТБ («ВТБ», «Банк»), головная компания Группы ВТБ («Группа»), сегодня публикует консолидированную финансовую отчетность за три и двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2019 года, с заключением независимого аудитора. Андрей Костин, Президент — Председатель Правления Банка ВТБ, отметил: «В 2019 году Группа ВТБ заработала 201,2 млрд рублей чистой прибыли, выполнив плановые показатели, закрепленные в нашей стратегии. Все направления бизнеса добились хороших результатов. В 2019 году Группа ВТБ привлекла свыше миллиона новых клиентов, доведя общее количество клиентов до 13,9 миллионов. Мы существенно улучшили свои позиции в рознице и в обслуживании малого и среднего бизнеса, активно развивались в области инвестиционных продуктов для физических лиц, а также сохранили лидирующие позиции в корпоративно-инвестиционном бизнесе. Важную роль в достижении успеха играет цифровая трансформация, направленная на повышение качества клиентского обслуживания и закладывающая основу для продолжения роста операционной эффективности». ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ млрд рублей 31 декабря

2019 г. 30 сентября

2019 г. 31 декабря

2018 г. Изм. за 2019 г.,

% или б.п. Изм. за 4 кв 2019 г.,

% или б.п. Активы 15 516,1 15 624,6 14 760,6 5,1% -0,7% Кредиты и авансы клиентам (до вычета резервов под обесценение) 11 461,5 11 912,7 11 423,5 0,3% -3,8% Кредиты юридическим лицам 8 096,2 8 491,3 8 435,0 -4,0% -4,7% Кредиты физическим лицам 3 365,3 3 421,4 2 988,5 12,6% -1,6% Средства клиентов 10 974,2 11 288,4 10 403,7 5,5% -2,8% Средства юридических лиц 5 932,6 6 485,7 5 995,8 -1,1% -8,5% Средства физических лиц 5 041,6 4 802,7 4 407,9 14,4% 5,0% Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле 4,7% 5,5% 5,7% -100 б.п. -80 б.п. Кредиты / Средства клиентов 98,2% 99,1% 102,8% -460 б.п. -90 б.п. По итогам 2019 года Группа ВТБ добилась значительного улучшения качества активов и существенно нарастила кредитование в сегменте СМБ Кредитный портфель За 2019 год совокупный кредитный портфель Группы вырос на 0,3% до 11 461,5 млрд рублей.

Портфель кредитов физическим лицам вырос на 12,6% в 2019 году. В приросте портфеля учтены крупные сделки по продаже ипотечных кредитов в рамках секьюритизации, что повлияло на снижение общего портфеля кредитов физическим лицам на 1,6% за квартал. Без учета секьюритизации ипотечных кредитов рост портфеля кредитов физическим лицам составил 19% в 2019 году и 4% в четвертом квартале 2019 года.

Портфель потребительских кредитов вырос на 14,2% с начала года, несмотря на снижение на 1,4% в четвертом квартале 2019 года. Портфель ипотечных кредитов вырос на 11,9% в 2019 году, при этом сократившись на 2,2% в четвертом квартале 2019 года в результате сделки по секьюритизации.

По состоянию на 31 декабря 2019 года доля обеспеченных кредитов (ипотеки и автокредитов) в общем портфеле кредитов физическим лицам составила 52%, не изменившись с начала года.

Портфель кредитов юридическим лицам сократился на 4,0% в 2019 году, в основном в результате серии крупных погашений кредитов в четвертом квартале, что привело к сокращению общего портфеля кредитов юридическим лицам на 4,7% за квартал.

Кредитный портфель в сегменте СМБ значительно вырос, увеличившись на 10% с начала года и сократившись на 2% в четвертом квартале 2019 года. Доля кредитов заемщикам из сегмента СМБ в общем портфеле кредитов юридическим лицам выросла с начала года на 230 б.п. до 18%.

Рыночная доля Группы в сегментах корпоративного и розничного кредитования в России составила 18,2% и 17,4%, сократившись в 2019 году на 40 б.п. и 30 б.п. соответственно. Средства клиентов Средства клиентов в 2019 году увеличились на 5,5% до 10 974,2 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2019 года. Средства клиентов сократились на 2,8% в четвертом квартале 2019 года в связи с сокращением средств юридических лиц на 8,5%, что было частично компенсировано ростом средств физических лиц на 5,0% за четвертый квартал.

Доля клиентского финансирования в совокупных обязательствах Группы составила 79,2% на конец 2019 года. Соотношение совокупного кредитного портфеля и средств клиентов (LDR) на 31 декабря 2019 года составило 98,2% (99,1% на 30 сентября 2019 года и 102,8% на 31 декабря 2018 года).

Доля группы ВТБ на рынке клиентских привлечений в корпоративном и розничном сегментах в России составила 20,2% (снижение на 50 б.п. в 2019 году) и 15,1% (рост на 110 б.п. в 2019 году). Отчет о прибылях и убытках Сравнение показателей отчета о прибылях и убытках приведено на базе модифицированных показателей за 12 месяцев 2018 года, что обеспечивает сопоставимость год к году (выручка и расходы Банк ВТБ (Белград), АО, ПАО «Почта Банк», ООО «МультиКарта» и ПАО «ВТБ Банк» (Украина), а также всех компаний, входивших в периметр Группы ВТБ Страхование, были исключены так, как если бы Группа не включала данные компании и банки в состав своей консолидированной финансовой отчетности за 2018 год; прибыли/убытки, признанные при прекращении признания указанных дочерних компаний и банков и отраженные в строке «Доходы от выбытия дочерних и ассоциированных компаний» не были скорректированы). млрд рублей 2019 г. 2018 г. Изм., % 4КВ 2019г. 4КВ 2018г. Изм., % Чистые процентные доходы 440,6 439,7 0,2% 116,8 109,0 7,2% Чистые комиссионные доходы 108,5 84,0 29,2% 41,2 20,7 99,0% Чистые операционные доходы до создания резервов 610,4 589,0 3,6% 185,4 162,5 14,1% Создание резервов под кредитные убытки и прочие резервы* -103,3 -154,6 -33,2% -25,5 -55,7 -54,2% Расходы на содержание персонала и административные расходы -254,2 -225,8 12,6% -69,9 -71,4 -2,1% Чистая прибыль 201,2 178,2 12,9% 73,2 41,6 76,0% Возврат на капитал (ROE) 12,8% 11,9% 90 б.п. 17,9% 11,0% 690 б.п. * Включает расходы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов и создание резерва под обесценение прочих активов, обязательства кредитного характера и судебные иски. В 2019 году чистая прибыль группы ВТБ увеличилась на 12,9% на фоне высокого роста комиссионных доходов и улучшения качества активов В четвертом квартале 2019 года чистая прибыль Группы составила 73,2 млрд рублей, увеличившись на 76,0% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. В 2019 году чистая прибыль выросла на 12,9% по сравнению с 2018 годом до 201,2 млрд рублей, в соответствии с прогнозом.

Чистые процентные доходы за 2019 год составили 440,6 млрд рублей, по сравнению с 439,7 млрд рублей годом ранее. Чистая процентная маржа в 2019 году составила 3,4% по сравнению с 3,7% годом ранее. Стоимость фондирования выросла на 30 б.п. по сравнению с прошлым годом и составила 5,2% в 2019 году, что способствовало росту процентных расходов на 19,4%, в то время как процентные доходы росли более медленными темпами — на уровне 11,0%, поскольку доходность активов, генерирующих процентный доход, сократилась на 10 б.п. по сравнению с прошлым годом и составила 8,4%.

Цикл снижения ключевой ставки, начатый во второй половине июня 2019 года, вывел динамику чистой процентной маржи Группы на траекторию роста. Чистая процентная маржа в четвертом квартале 2019 года составила 3,5%, по сравнению с 3,3% в третьем и втором кварталах 2019 года.

Чистые комиссионные доходы за 2019 год выросли на 29,2% по сравнению с 2018 годом до 108,5 млрд рублей. В четвертом квартале 2019 года чистые комиссионные доходы составили 41,2 млрд рублей, увеличившись на 99,0% по сравнению с четвертым кварталом 2018 года. Высокий рост чистых комиссионных доходов обусловлен операциями с ценными бумагами и операциями на рынках капитала, вознаграждением за распространение страховых продуктов и агентские услуги и консолидацией приобретенных банков. Стоимость риска была ниже прогноза, снижение расходов на создание резервов способствовало улучшению операционных показателей Стоимость риска составила 0,6% в четвертом квартале 2019 года, в результате чего значение показателя за 2019 год составило 0,8%, снизившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 110 б.п. и 70 б.п. соответственно. Расходы на создание резервов составили 25,5 млрд рублей в четвертом квартале 2019 года и 103,3 млрд рублей в 2019 году, снизившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 54,2% и 33,2% соответственно. Снижение стоимости риска и расходов на создание резервов произошло на фоне стабильного качества портфелей во всех бизнес-сегментах.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле на 31 декабря 2019 года сократилась до 4,7% или на 100 б.п. по сравнению с 31 декабря 2018 года и на 80 б.п. по сравнению с 30 сентября 2019 года. Резервы под обесценение на 31 декабря 2019 года составили 6,0% от совокупного кредитного портфеля (6,1% на 30 сентября 2019 года и 6,4% на 31 декабря 2018 года).

В 2019 году Группа существенно увеличила покрытие неработающих кредитов резервами, которое составило 128,7% на 31 декабря 2019 года (112,4% на 30 сентября 2019 года и 112,0% на 31 декабря 2018 года). Рост операционных расходов вызван консолидацией приобретенных банков, а также расходами на трансформацию, во втором полугодии наблюдалось замедление роста расходов Расходы на персонал и административные издержки составили 254,2 млрд рублей в 2019 году, увеличившись на 12,6% по сравнению с 2018 годом. При этом в четвертом квартале 2019 года расходы сократились на 2,1% по сравнению с четвертым кварталом 2018 года до 69,9 млрд рублей.

Также в четвертом квартале сохранилась тенденция к снижению соотношения расходов и чистых операционных доходов (CIR), которое составило 46,6% в первом полугодии, 37,8% в третьем квартале, 37,7% в четвертом квартале, и 41,6% в 2019 году. ПРОЧИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Лидерство в инвестиционном банковском бизнесе В феврале 2020 года журнал Global Finance признал ВТБ Капитал лучшим инвестиционным банком на развивающихся рынках третий год подряд и лучшим инвестиционным банком с точки зрения новых финансовых технологий в Центральной и Восточной Европе.

По итогам 2019 года ВТБ Капитал также занял первое место в рэнкингах организаторов долговых выпусков в России, СНГ и Восточной Европе согласно данным Dealogic, Refinitiv и Bloomberg. Развитие платформы ВТБ Капитал Инвестиции в части инвестиционных продуктов для физических лиц ВТБ Капитал Инвестиции продолжил динамично развиваться. Объем клиентских активов ВТБ Капитал Инвестиции составил 1,9 трлн рублей на 31 декабря 2019 года. Наиболее интенсивный рост показал сегмент работы с физическими лицами — число клиентов выросло в 2,5 раза и превысило 700 тысяч в 2019 году, при этом объем активов по этому направлению вырос на 60% до 922 млрд рублей. ВТБ Капитал Инвестиции был признан «Лучшим брокером» в 2019 году по версии Московской Биржи.

Количество активных клиентов на мобильной платформе «ВТБ Мои Инвестиции» выросло в 6 раз, мобильным приложением к концу 2019 пользовались более 170 тысяч клиентов, общий объем проведенных сделок превысил 2 трлн рублей. Такой динамичный рост был достигнут благодаря внедрению новых функций, таких как удаленное открытие брокерского счета через приложение, участие в первичных размещениях через платформу размещений в «ВТБ Мои Инвестиции», возможность приобретать ОФЗ-н, услуги робосоветника, настроен сервис виртуального советника — чат-бот, который готов дать мгновенные ответы на вопросы клиентов 24/7.

ВТБ Капитал Инвестиции запустил шесть фондов (ETF) в 2019 году, создав самую широкую линейку биржевых фондов на российском рынке. При этом обеспечивается несравнимый уровень прозрачности — ВТБ Капитал Инвестиции первый и единственный на рынке раскрывает структуру биржевых фондов в режиме онлайн.

За 2019 год инвесторы вложили в ПИФы ВТБ Капитал Управление активами 49,5 млрд рублей. Это порядка половины средств, привлеченных всеми игроками рынка.

ВТБ стал первым в России банком, использующим технологию Open API для инвестиционных продуктов. Платформа может интегрироваться с неограниченным числом партнеров. ВТБ Капитал Инвестиции использует эту технологию в партнерстве с Почта Банком и сайтом quote.rbc.ru, что позволяет клиентам открывать брокерские счета и совершать сделки. Проекты опережающего развития В 2019 году была утверждена общая модель управления по проектам опережающего развития (небанковские сервисы и проекты Группы ВТБ), развернута модель принятия решений и рассмотрения потенциальных кейсов. Все это является началом построения цифровой экосистемы, ключевые компоненты которой будут запущены уже в 2020 году, в то время как реализация целевого видения экосистемы будет готова к 2022 году. По итогам 2019 года было реализовано: Масштабирование проектов (запуск и тиражирование): Юником 24, Первый ОФД, Цифровая управляющая организация (Домиленд).

Запуск MVP (mutual value products): Цифровая бухгалтерия, ВТБ Бизнес-Коннект, ВТБ Мобайл, Жилищная экосистема.

Создание команды / проектной компании Лайфстайл платформа для физических лиц. Цифровизация бизнеса Розничный бизнес В рамках стратегического фокуса на цифровизацию розничного бизнеса в 2019 году запущен ряд ключевых цифровых проектов: Банк ВТБ одним из первых присоединился к Системе Быстрых Платежей Банка России для переводов денежных средств физическим лицам по простому идентификатору — номеру телефона;

Запуск биометрической платформы, позволяющей идентифицировать клиентов Банка по лицу и голосу;

Реализация проекта по цифровой ипотеке: клиентам больше не нужно посещать отделения Банка для оформления ипотеки — подать заявку, сформировать пакет документов и получить решение можно удаленно через мобильное приложение ВТБ;

Запуск возможности выпуска цифровой Мультикарты. Технология позволяет оформить цифровую дебетовую карту непосредственно в ВТБ Онлайн и пользоваться ей без необходимости выпуска пластика.

Запуск авто-маркетплейса: выбрать новый автомобиль можно прямо на сайте Банка, там же оформить автокредит.

В 2019 году было принято решение о пилотном проекте по установке банкоматов с поддержкой видеоконсультаций (VTM). Функциональность VTM при ее дальнейшем развитии покроет более 90% стандартных услуг менеджеров в офисах и сократит время обслуживания клиентов. Средний и малый бизнес Запущенная в 2019 году платформа небанковских сервисов и бизнес-услуг позволяет субъектам малого и среднего предпринимательства (как клиентам Банка ВТБ, так и не клиентам) получить доступ к современным инструментам автоматизации бизнес-процессов и повышения их эффективности. На платформе можно найти облачные решения и услуги ведущих российских компаний для управления бухгалтерией, сдачи налоговой отчетности в ФНС и фонды, обеспечения безопасности бизнеса и расчетов с контрагентами, вывод бизнеса в онлайн и многое другое. В 2019 году также запущена пилотная эксплуатация двух востребованных для предпринимателей сервисов: Цифровая бухгалтерия и ВТБ Бизнес QR. Корпоративно-инвестиционный бизнес Запущен процесс по цифровизации кредитного процесса корпоративно-инвестиционного бизнеса с планируемым снижением сроков рассмотрения заявки и экономией стоимости процесса.

Внедрен процесс резервирования и открытия первого счета через сайт Банка

Банк ВТБ завершил проект модернизации турникетов Московского метрополитена, обеспечив их оборудованием для приема банковских карт. Банк ВТБ представил новое мобильное приложение «Мой умный город», разработанное при активном участии департаментов Правительства Москвы. В приложении «Мой умный город» представлен наиболее востребованный горожанами функционал: информация по культурным мероприятиям, оценка транспортной ситуации, платежи за услуги ЖКХ, пополнение парковочного счета, оплата школьного питания, пополнение электронного кошелька карты «Тройка», голосования платформы «Активный гражданин», локальные сервисы программы «Мой район» и другие опции. Консолидированная финансовая отчетность Банка ВТБ и его дочерних компаний по состоянию на 31 декабря 2019 года 26.02.2020, pdf, 3.68 Мб eg

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