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Дальневосточный банк запускает Push-уведомления

27 февраля 2020

Сj 2 марта 2020 года в целях повышения качества сервиса и доступности банковских услуг, Дальневосточный банк запускает новый способ получения информации об операциях по картам и счетам — Push-уведомления.

Push-уведомления представляют собой электронные отчеты о совершенных транзакциях и являются альтернативой привычным СМС-сообщениям для клиентов, подключивших «Мобильный офис» от Дальневосточного банка. Для получения Push-уведомлений мобильное устройство должно быть подключено к сети Интернет. В случае отсутствия подключения в момент совершения операции, клиент будет проинформирован о проведенной транзакции с помощью СМС. Вся история Push-уведомлений будет доступна в разделе «Сообщения» мобильного приложения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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