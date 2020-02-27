Носки в подарок

Райффайзенбанк и Lamoda проанализировали, как выбирают подарки коллегам на гендерные праздники, и как растет динамика продаж носков в канун 23 февраля. Результаты опроса, проведенного Райффайзенбанком, показывают, что главным критерием для выбора большинство россиян считают то, что подарок должен быть приятным (как цветы или аксессуары). Меньшая часть опирается на практичность подарка и выбирает для коллег сертификаты в магазины или кафе. При этом 40% россиян с различной частотой получали в подарок носки.

Носки не дарит никто, а получают все

Носки в подарок от коллег несколько раз получал каждый третий опрошенный москвич, а 9% москвичей их получают регулярно. Гораздо чаще дарят носки коллегам в Краснодаре (18%) и Санкт-Петербурге (17%). При этом сами респонденты утверждают, что сами дарят носки значительно реже: регулярно их выбирают в подарок коллегам только 6% краснодарцев и 4% москвичей. 25% краснодарцев, 23% сибиряков и 20% питерцев признались, что дарили их несколько раз. Подавляющее большинство опрошенных (77%) утверждают, что никогда не дарили коллегам носки.

Носки в подарок на гендерные праздники дарят не только коллеги. От своей второй половины их регулярно получают 10% жителей Краснодара, а несколько раз — 32% жителей Новосибирска, 30% москвичей, 27% жителей Краснодара и 24% жителей Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

В 1,5 раза больше: продажи носков в канун праздников

Согласно данным покупательской активности клиентов Lamoda, в этом году за неделю до 23 февраля женщинами было заказано на 50% больше носков, чем в обычный период, не связанный с праздниками, и на 44% больше, чем за предпраздничную февральскую неделю прошлого года. Наибольший интерес к носкам в преддверии 23 февраля в этом году проявили покупательницы Lamoda из Петербурга — они заказали на 90% больше носков, чем в обычный период и предпраздничную неделю в прошлом году.

Традиционно более половины всех заказанных на Lamoda носков перед 23 февраля — мужские. В обычное время, наоборот, в заказах покупателей Lamoda превалируют женские пары. Максимально в одном предпраздничном заказе Lamoda в 2019 году было 20 пар носков, в этом — 13 пар. В этом году на Lamoda чаще всего заказывали черные, синие и серые носки. Белые пары, обычно находящиеся в топе, были вытеснены из лидеров категории в предпраздничный период.

Самой популярной к заказу парой стали бежевые носки российского бренда «Запорожец Heritage» с принтом летящих уток с голубыми крыльями за 290 рублей.

Бюджет на подарки коллегам

На подарок коллегам на гендерные праздники у большинства россиян уходит 300–500 рублей, более 500 рублей тратят 27% опрошенных в Краснодаре, 26% в Санкт-Петербурге и 19% в Москве. Как правило, подарки от коллег приносят позитивные эмоции — с этим согласно больше трети респондентов. При этом в топе самых неудачных подарков лидируют сувениры, «подарки с приколом», а третье место занимают носки.