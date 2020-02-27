Игорь Кобзев: Строительство дороги на Ольхон берем на постоянный контроль

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел рабочую встречу с представителями дорожной отрасли 26 февраля, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области. Во время заседания обсудили строительство дороги на о. Ольхон. Игорь Кобзев подчеркнул, что этот вопрос – один из самых важных для жителей Ольхонского района, а также для развития туризма.

– Мы должны принять все необходимые меры по строительству дороги на Ольхоне. В этом году приступаем к капитальному ремонту шестикилометрового участка. Этот вопрос берем на постоянный контроль. Необходимо выполнить поручение Президента Российской Федерации, - заявил Игорь Кобзев.

Напомним, что ранее директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Умар Рамазанов на пресс-конференции в январе 2020 года объяснял, с чем были связаны сложности в проектировании "президентской" дороги «МРС – остров Ольхон» до поселка Хужир.

«Тремя отрезками дороги занимаются три проектные организации. Проектом предусмотрены большие выходы на нетронутую природную территорию, именно с этим связаны сложности, – пояснил он. – В настоящее время проектные работы по трем участкам дороги выполнены. В части экологических экспертиз не могу пояснить – это полномочия и ответственность субъекта РФ, но мы периодически встречаемся, обсуждаем эти вопросы».

Справка: Реконструкция участка дороги Баяндай - Еланцы - Хужир, который проходит по острову Ольхон, ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. Весь проект разбит на несколько участков, по каждому из них готовится отдельная проектная документация. Самая протяженная часть трассы – от паромной переправы до Малого Хужира подлежит реконструкции – где-то нужно спрямить повороты, где-то уменьшить уклон. Приступить к проектированию этого участка можно было лишь после того, как земля, на которой расположена дорога, будет поставлена на кадастр и передана в областную собственность. ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" занимается оформлением этих участков и постановкой земельных участков под реконструкцию дороги на кадастровый учет.