Игорь Кобзев: Строительство дороги на Ольхон берем на постоянный контроль

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел рабочую встречу с представителями дорожной отрасли 26 февраля, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области. Во время заседания обсудили строительство дороги на о. Ольхон. Игорь Кобзев подчеркнул, что этот вопрос – один из самых важных для жителей Ольхонского района, а также для развития туризма.
– Мы должны принять все необходимые меры по строительству дороги на Ольхоне. В этом году приступаем к капитальному ремонту шестикилометрового участка. Этот вопрос берем на постоянный контроль. Необходимо выполнить поручение Президента Российской Федерации, - заявил Игорь Кобзев.
Напомним, что ранее директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Умар Рамазанов на пресс-конференции в январе 2020 года объяснял, с чем были связаны сложности в проектировании "президентской" дороги «МРС – остров Ольхон» до поселка Хужир.
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«Тремя отрезками дороги занимаются три проектные организации. Проектом предусмотрены большие выходы на нетронутую природную территорию, именно с этим связаны сложности, – пояснил он. – В настоящее время проектные работы по трем участкам дороги выполнены. В части экологических экспертиз не могу пояснить – это полномочия и ответственность субъекта РФ, но мы периодически встречаемся, обсуждаем эти вопросы».