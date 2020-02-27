Какие автомобили чаще всего шли на экспорт в 2019 году?

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», из нашей страны больше всего было поставлено кроссоверов Skoda Kodiaq – 10 тыс. единиц.

На второе место в модельном рейтинге опустился лидер 2018 года – LADA 4x4. В минувшем году объем экспорта таких внедорожников (с учетом 5-дверной версии) составил 8 тыс. единиц. Замыкает тройку лидеров LADA Vesta с результатом 5,9 тыс. экземпляров.

Среди наиболее популярных моделей российского автоэкспорта по итогам 2019 года оказались еще LADA XRAY (1,5 тыс. шт.) и Volkswagen Polo (1,4 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-10 также попали: Hyundai Accent/Solaris (1008 шт.), LADA Largus (803 шт.), KIA Rio (635 шт.), LADA Granta (605 шт.) и Skoda Rapid (465 шт.).