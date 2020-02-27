Открыт прием документов для признания малого и среднего предпринимательства Иркутской области социальными предприятиями

Министерство экономического развития Иркутской области информирует о приеме документов для признания субъектов малого или среднего предпринимательства Иркутской области социальными предприятиями, сообщаю в городской администрации.

Для получения статуса социального предприятия необходимо обратиться в министерство экономического развития Иркутской области с заявлением и пакетом документов.

В 2020 году перечень социальных предприятий будет формироваться дважды – по состоянию на 1 апреля и на 1 июля.

Первый этап приема заявок осуществляется в срок до 1 марта 2020 года. Второй этап приема заявок осуществляется с 1 марта по 1 мая 2020 года. В дальнейшем прием заявок будет осуществляться ежегодно до 1 мая текущего календарного года.

Документы можно подать на бумажном носителе в управление развития предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 9.00 до 18.00 часов, перерыв: с 13:00 до 14:00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 340, 344. Тел.: 8 (3952) 24-12-65, 24-16-65, 24-12-49, 28-66-65.

Социальным предприятием может быть признан субъект малого или среднего предпринимательства, соответствующий одному или нескольким из следующих условий:

обеспечивающий занятость лиц, отнесенных к категориям социально уязвимых;

осуществляющий реализацию товаров (работ, услуг), произведенных гражданами, отнесенными к категориям социально уязвимых;

осуществляющий производство товаров (работ, услуг), предназначенных для лиц, отнесенных к категориям социально уязвимых;

осуществляющий деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей и способствующую решению социальных проблем общества.

С подробной информацией о предоставлении статуса социального предприятия можно ознакомиться на сайте Министерства экономического развития Иркутской области.