Аренда квартир в Иркутске становится все популярнее

Стоимость квадратного метра в России растет. Увеличивающееся в цене жилье заставляет россиян откладывать покупку и делать выбор в пользу долгосрочной аренды: за год интерес жителей страны к аренде жилья вырос на 68%.

По данным Авито Недвижимости, эта тенденция характерна почти для всех крупнейших городов России. При этом стоимость аренды в целом по стране выросла за год на 3,6% до 18,2 тыс. рублей. Активнее всего россияне интересовались арендой однокомнатных квартир, несмотря на подорожание такого вида жилья на 0,8% до 14,9 тыс. рублей.

С января 2019 года квадратный метр в новостройке подорожал на 9% до 84,2 тыс. руб., на вторичном рынке на 6,3% до 54 тыс. руб. Рост цен на квадратный метр заставляет жителей страны отказываться от покупки недвижимости в краткосрочной перспективе – они начинают чаще искать информацию об аренде жилья.

Несмотря на то, что стоимость аренды квартир за год также увеличилась – на 3,6% до 18,2 тыс. рублей в месяц, интерес к ней вырос на 68% по сравнению с 2018 годом. Причем из всех видов жилья наиболее часто россияне интересовались возможностью аренды однокомнатной квартиры (популярность выросла в 11 раз). При этом средняя ставка аренды такого типа жилья за год увеличилась незначительно – на 0,8% до 14,9 тыс. руб./мес.

В топ-10 запросов, касающихся аренды, помимо однокомнатных квартир, попали студии и двухкомнатные квартиры, а также дома.

Иркутск стал третьим по росту интереса к аренде жилья: популярность съема квартиры в городе выросла на 18% за год. Больше всего интерес к аренде вырос в Ижевске (+34% запросов) и Ульяновске (+24%).

При этом в Москве и Санкт-Петербурге, где стоимость съема жилья самая дорогая в стране, популярность аренды квартир сократилась за год на 18% и 16% соответственно.