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Из горящего дома на ул. Пролетарской в Иркутске эвакуировали 40 человек

27 февраля 2020

Минувшей ночью загорелся дощатый пристрой трехэтажного кирпичного дома на улице Пролетарской в городе Иркутске, сообщаю в пресс-службе МЧС по Иркутской области. 

Из квартир были эвакуированы 40 человек, которых разместили в автобусе.

В условиях сильного задымления звеньями газодымозащитной службы квартиры были проверены на наличие людей. Всего в тушении пожара было задействовано 7 единиц техники, 29 человек личного состава. На ликвидацию возгорания потребовалось около сорока минут.

В результате, пристрой был полностью уничтожен огнем, повреждены окна одной из квартир на втором этаже.

Погибших, травмированных – нет. Предварительная причина пожара, виновное лицо и материальный ущерб - устанавливаются.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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