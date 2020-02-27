Из горящего дома на ул. Пролетарской в Иркутске эвакуировали 40 человек

Минувшей ночью загорелся дощатый пристрой трехэтажного кирпичного дома на улице Пролетарской в городе Иркутске, сообщаю в пресс-службе МЧС по Иркутской области.

Из квартир были эвакуированы 40 человек, которых разместили в автобусе.

В условиях сильного задымления звеньями газодымозащитной службы квартиры были проверены на наличие людей. Всего в тушении пожара было задействовано 7 единиц техники, 29 человек личного состава. На ликвидацию возгорания потребовалось около сорока минут.

В результате, пристрой был полностью уничтожен огнем, повреждены окна одной из квартир на втором этаже.

Погибших, травмированных – нет. Предварительная причина пожара, виновное лицо и материальный ущерб - устанавливаются.