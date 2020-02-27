Корпорация «Иркут» опубликовала видео о новых технологиях, которые используются при сборке самолетов МС-21-300

В этой истории продолжается рассказ о новейших технологиях, которые применяются при сборке самолетов МС-21-300 на Иркутском авиационном заводе.

- Технологии упростили не только управление самолетом, но и процесс его сборки. Если раньше огромные отсеки фюзеляжа приходилось соединять практически вручную, то теперь за это отвечают компьютеры, - говорит ведущий Артем Потемин.

Ведущий инженер Виктор Назаров рассказал Артему о внедрении в производство новых лазерных систем измерения. По словам эксперта, оно не только повысило точность сборки, но и снизило трудоемкость технологических процессов.