Работодателям Иркутска рекомендуют освобождать от работы сотрудников, которые приобрели билет на ЧМ по хоккею с мячом

Такие рекомендации дает Правительство Иркутской области. Решение было принято на организационном комитете по подготовке и проведению турнира, сообщают в городской администрации.

Напомним, 40-е первенство мира по бенди стартует уже первого марта. Матчи группы «В» пройдут с 1 по 6 марта на иркутских стадионах «Рекорд», «Зенит», «Труд» и шелеховском стадионе «Строитель». Оргкомитетом по подготовке и проведению чемпионата мира принято решение, что вход на все матчи группы «В» для болельщиков будет бесплатным.

Турнир группы «А» состоится с 29 марта по 5 апреля на арене нового центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал».

Билеты на матчи группы «А» будут двух видов: электронные и бумажные. Их продажа стартует 10 марта. Привычные бумажные можно будет купить в кассе на западной трибуне стадиона «Труд», а ближе к открытию чемпионата – в кассах ледового дворца «Байкал». Электронные билеты можно приобрести, воспользовавшись сайтом чемпионата мира по хоккею с мячом – baikal-bandy.ru.