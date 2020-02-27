ФРП Иркутской области вошел в 10 лучших фондов России

Фонд занял 6-ю позицию и пропустил вперед Пермский край, Московскую, Свердловскую и Липецкую области, и республику Татарстан, сообщают в пресс-службе ФРП.

Иркутский ФРП совершил большой рывок за последний год, профинансировав в 2019 году 10 проектов на сумму 2,198,37 млн рублей. Всего за 3 года работы ФРП Иркутской области профинансировано 17 проектов на сумму 4 млрд рублей.

Число совместных займов ФРП и РФРП выросло в 1,5 раза после запуска рейтинга региональных фондов.

В 2019 году ФРП и регфонды совместно профинансировали 42 проекта на 2,3 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше чем было профинансировано в 2018 году.

Всего в 2019 году Экспертный совет ФРП одобрил к финансированию 235 проектов, из них 52 проекта было одобрено в рамках совместного финансирования (2 из них – от Иркутской области), а еще 50 компаний обратились в ФРП и успешно прошли Экспертный совет с подачи и при активном участии РФРП (от Иркутска – 8 компаний получили льготное финансирование ФРП). Суммарно это 102 новых проекта, что составляет более 40% от общего числа одобренных в 2019 году проектов.