Индекс потребительских цен в Иркутске в 2019 году вырос на 3,9 п.п.

По данным Иркутскстата в отчетном году индекс потребительских цен на товары составил 103,9%, сообщают в областной администрации.

За период с начала отчетного года (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года) в Иркутской области, как и в целом по России, из числа социально значимых продовольственных товаров наибольший рост цен зафиксирован на

крупу гречневую (на 63,6%).

капуста белокочанная (на 20,4%),

лук репчатый (на 12,5%),

мука пшеничная (на 12,3%),

яйца куриные (на 12,1%),

соль поваренная пищевая (на 10,6%).

масло сливочное (на 9,8%),

молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности (на 9,7%),

пшено (на 9,5%),

рис шлифованный (на 9,4%),

рыбу мороженую неразделанную (на 9,1%),

яблоки (на 9,0%),

вермишель (на 6,8%),

хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 6,4%),

говядину (на 5,9%),

молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности (на 5,8%),

картофель (на 4,9%),

хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов (на 4,4%)

чай черный байховый (на 1,3%),

куры охлажденные и мороженые (на 0,6%).

При этом не изменились цены на морковь, подешевели свинина (кроме бескостного мяса), масло подсолнечное, сахар-песок. Из непродовольственных товаров в отчетном периоде наиболее заметно подорожали:

табачные изделия (на 14,3%),

ткани шерстяные (на 7,1%),

печатные издания (на 6,4%),

фарфоровая посуда (на 6,3%),

школьно-письменные принадлежности (на 5,8%),

металлические посуда и металлические предметы домашнего обихода (на 5,6%),

моющие и чистящие средства (на 4,7%)

парфюмерно-косметические товары (на 4,5%).

При этом подешевела одежда мужская и детская, обувь, телерадиотовары, персональные компьютеры, средства связи, холодильники и стиральные машины бытовые, газовое моторное топливо.