Индекс потребительских цен в Иркутске в 2019 году вырос на 3,9 п.п.

По данным Иркутскстата в отчетном году индекс потребительских цен на товары составил 103,9%, сообщают в областной администрации.
За период с начала отчетного года (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года) в Иркутской области, как и в целом по России, из числа социально значимых продовольственных товаров наибольший рост цен зафиксирован на
- крупу гречневую (на 63,6%).
- капуста белокочанная (на 20,4%),
- лук репчатый (на 12,5%),
- мука пшеничная (на 12,3%),
- яйца куриные (на 12,1%),
- соль поваренная пищевая (на 10,6%).
- масло сливочное (на 9,8%),
- молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности (на 9,7%),
- пшено (на 9,5%),
- рис шлифованный (на 9,4%),
- рыбу мороженую неразделанную (на 9,1%),
- яблоки (на 9,0%),
- вермишель (на 6,8%),
- хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 6,4%),
- говядину (на 5,9%),
- молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности (на 5,8%),
- картофель (на 4,9%),
- хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов (на 4,4%)
- чай черный байховый (на 1,3%),
- куры охлажденные и мороженые (на 0,6%).
При этом не изменились цены на морковь, подешевели свинина (кроме бескостного мяса), масло подсолнечное, сахар-песок. Из непродовольственных товаров в отчетном периоде наиболее заметно подорожали:
- табачные изделия (на 14,3%),
- ткани шерстяные (на 7,1%),
- печатные издания (на 6,4%),
- фарфоровая посуда (на 6,3%),
- школьно-письменные принадлежности (на 5,8%),
- металлические посуда и металлические предметы домашнего обихода (на 5,6%),
- моющие и чистящие средства (на 4,7%)
- парфюмерно-косметические товары (на 4,5%).
При этом подешевела одежда мужская и детская, обувь, телерадиотовары, персональные компьютеры, средства связи, холодильники и стиральные машины бытовые, газовое моторное топливо.