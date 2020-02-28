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Индекс потребительских цен в Иркутске в 2019 году вырос на 3,9 п.п.

28 февраля 2020

По данным Иркутскстата в отчетном году индекс потребительских цен на товары составил 103,9%, сообщают в областной администрации. 

За период с начала отчетного года (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года) в Иркутской области, как и в целом по России, из числа социально значимых продовольственных товаров наибольший рост цен зафиксирован на

  • крупу гречневую (на 63,6%).
  • капуста белокочанная (на 20,4%),
  • лук репчатый (на 12,5%),
  • мука пшеничная (на 12,3%),
  • яйца куриные (на 12,1%),
  • соль поваренная пищевая (на 10,6%).
  • масло сливочное (на 9,8%),
  • молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности (на 9,7%),
  • пшено (на 9,5%),
  • рис шлифованный (на 9,4%),
  • рыбу мороженую неразделанную (на 9,1%),
  • яблоки (на 9,0%),
  • вермишель (на 6,8%),
  • хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 6,4%),
  • говядину (на 5,9%),
  • молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности (на 5,8%),
  • картофель (на 4,9%),
  • хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов (на 4,4%)
  • чай черный байховый (на 1,3%),
  • куры охлажденные и мороженые (на 0,6%).

При этом не изменились цены на морковь, подешевели свинина (кроме бескостного мяса), масло подсолнечное, сахар-песок. Из непродовольственных товаров в отчетном периоде наиболее заметно подорожали:

  • табачные изделия (на 14,3%),
  • ткани шерстяные (на 7,1%),
  • печатные издания (на 6,4%),
  • фарфоровая посуда (на 6,3%),
  • школьно-письменные принадлежности (на 5,8%),
  • металлические посуда и металлические предметы домашнего обихода (на 5,6%),
  • моющие и чистящие средства (на 4,7%)
  • парфюмерно-косметические товары (на 4,5%).

При этом подешевела одежда мужская и детская, обувь, телерадиотовары, персональные компьютеры, средства связи, холодильники и стиральные машины бытовые, газовое моторное топливо.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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