В какие страны предпочитают летать россияне на 23 февраля и 8 марта

Согласно данным портала Travelata.ru, на День защитника Отечества российские туристы чаще летят в ОАЭ, а Международный женский день предпочитают отмечать в Индии.

В этом году россияне отдыхали с 22 по 24 февраля и будут также отдыхать с 7 по 9 марта. Женский праздник отмечают с большим размахом, чем мужской. Средний чек на туры в мартовские праздничные дни составил 89 000 рублей, тогда как туры на февральские длинные выходные с среднем стоили 84 000 рублей.

Безусловным лидером стал Таиланд, в остальном предпочтения туристов, полетевших на отдых в февральские и мартовские выходные, существенно разошлись. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, собранные на основе сводного анализа результатов продаж турпакетов от ведущих российских туроператоров.

Отдых в февральские длинные выходные дни

В первую пятерку по предпочтениям российских туристов попали Таиланд, ОАЭ, Турция, Индия и Россия. Причем курорты ОАЭ опередили Турцию, заняв долю в 16%.

Предпочтения по направлениям организованных российских туристов, которые приобрели туры с датами, попадающими на длинные февральские выходные:

Таиланд — 28%

ОАЭ — 16%

Турция — 13%

Индия — 10%

Россия — 6%

Вьетнам — 6%

Доминикана — 5%

Куба — 3%

Чехия — 2%

Шри-Ланка — 2%

Иордания — 1%

Танзания — 1%

Испания — 1%

Израиль — 1%

Италия — 1%

Мексика — 1%

Другие — 3%

Отдых в мартовские длинные выходные дни

В первую пятерку по предпочтениям российских туристов также попали Таиланд, Турция, Индия, ОАЭ и Россия. Турецкие курорты при этом вышли на второе место, а Индия опередила ОАЭ, отвоевав долю в 16% и почти сравнявшись с Турцией.

Предпочтения по направлениям организованных российских туристов, которые приобрели туры с датами, попадающими на длинные мартовские выходные:

Таиланд — 25%

Турция — 18%

Индия— 16%

ОАЭ — 8%

Россия — 5%

Доминикана — 5%

Вьетнам — 5%

Куба — 3%

Иордания — 2%

Италия — 2%

Кипр — 2%

Шри-Ланка — 1%

Чехия — 1%

Австрия — 1%

Андорра — 1%

Индонезия — 1%

Греция — 1%

Израиль — 1%

Другие — 2%

Самый дешевый тур на длинные февральские выходные стоил 9 275 рублей — в Адлер. За эти деньги один турист полетел на пять ночей в отель с завтраками.

Самый дорогой тур на длинные февральские выходные стоил 831 893 рубля — в Таиланд. Воспользовавшись праздниками и присоединив их к отпуску, двое взрослых с ребенком улетели на 19 ночей в отель 5* на Пхукете с системой питания «все включено».

Самый дешевый тур на длинные мартовские выходные стоил 12 498 рублей. За эти деньги двое туристов полетят на 4 ночи в пансионат в Адлере без питания.

Самый дорогой тур на длинные мартовские выходные стоил 384 603 рубля — в Доминикану. Воспользовавшись праздниками и присоединив их к отпуску, двое взрослых с ребенком полетят на две недели в отель 5* с системой питания «все включено».