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В какие страны предпочитают летать россияне на 23 февраля и 8 марта

28 февраля 2020

Согласно данным портала Travelata.ru, на День защитника Отечества российские туристы чаще летят в ОАЭ, а Международный женский день предпочитают отмечать в Индии.

В этом году россияне отдыхали с 22 по 24 февраля и будут также отдыхать с 7 по 9 марта. Женский праздник отмечают с большим размахом, чем мужской. Средний чек на туры в мартовские праздничные дни составил 89 000 рублей, тогда как туры на февральские длинные выходные с среднем стоили 84 000 рублей.

Безусловным лидером стал Таиланд, в остальном предпочтения туристов, полетевших на отдых в февральские и мартовские выходные, существенно разошлись. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, собранные на основе сводного анализа результатов продаж турпакетов от ведущих российских туроператоров. 

Отдых в февральские длинные выходные дни 

В первую пятерку по предпочтениям российских туристов попали Таиланд, ОАЭ, Турция, Индия и Россия. Причем курорты ОАЭ опередили Турцию, заняв долю в 16%.  

Предпочтения по направлениям организованных российских туристов, которые приобрели туры с датами, попадающими на длинные февральские выходные: 

  • Таиланд — 28% 
  • ОАЭ — 16% 
  • Турция — 13% 
  • Индия — 10% 
  • Россия — 6% 
  • Вьетнам — 6% 
  • Доминикана — 5% 
  • Куба — 3% 
  • Чехия — 2% 
  • Шри-Ланка — 2% 
  • Иордания — 1% 
  • Танзания — 1% 
  • Испания — 1% 
  • Израиль — 1% 
  • Италия — 1% 
  • Мексика — 1% 
  • Другие — 3% 

Отдых в мартовские длинные выходные дни 

В первую пятерку по предпочтениям российских туристов также попали Таиланд, Турция, Индия, ОАЭ и Россия. Турецкие курорты при этом вышли на второе место, а Индия опередила ОАЭ, отвоевав долю в 16% и почти сравнявшись с Турцией.  

Предпочтения по направлениям организованных российских туристов, которые приобрели туры с датами, попадающими на длинные мартовские выходные: 

  • Таиланд — 25% 
  • Турция — 18% 
  • Индия— 16% 
  • ОАЭ — 8% 
  • Россия — 5% 
  • Доминикана — 5% 
  • Вьетнам — 5% 
  • Куба — 3% 
  • Иордания — 2% 
  • Италия — 2% 
  • Кипр — 2% 
  • Шри-Ланка — 1% 
  • Чехия — 1% 
  • Австрия — 1% 
  • Андорра — 1% 
  • Индонезия — 1% 
  • Греция — 1% 
  • Израиль — 1% 
  • Другие — 2% 

Самый дешевый тур на длинные февральские выходные стоил 9 275 рублей — в Адлер. За эти деньги один турист полетел на пять ночей в отель с завтраками. 

Самый дорогой тур на длинные февральские выходные стоил 831 893 рубля — в Таиланд. Воспользовавшись праздниками и присоединив их к отпуску, двое взрослых с ребенком улетели на 19 ночей в отель 5* на Пхукете с системой питания «все включено».  

Самый дешевый тур на длинные мартовские выходные стоил 12 498 рублей. За эти деньги двое туристов полетят на 4 ночи в пансионат в Адлере без питания. 

Самый дорогой тур на длинные мартовские выходные стоил 384 603 рубля — в Доминикану. Воспользовавшись праздниками и присоединив их к отпуску, двое взрослых с ребенком полетят на две недели в отель 5* с системой питания «все включено».  

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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