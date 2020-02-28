В какие страны предпочитают летать россияне на 23 февраля и 8 марта

Согласно данным портала Travelata.ru, на День защитника Отечества российские туристы чаще летят в ОАЭ, а Международный женский день предпочитают отмечать в Индии.
В этом году россияне отдыхали с 22 по 24 февраля и будут также отдыхать с 7 по 9 марта. Женский праздник отмечают с большим размахом, чем мужской. Средний чек на туры в мартовские праздничные дни составил 89 000 рублей, тогда как туры на февральские длинные выходные с среднем стоили 84 000 рублей.
Безусловным лидером стал Таиланд, в остальном предпочтения туристов, полетевших на отдых в февральские и мартовские выходные, существенно разошлись. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, собранные на основе сводного анализа результатов продаж турпакетов от ведущих российских туроператоров.
Отдых в февральские длинные выходные дни
В первую пятерку по предпочтениям российских туристов попали Таиланд, ОАЭ, Турция, Индия и Россия. Причем курорты ОАЭ опередили Турцию, заняв долю в 16%.
Предпочтения по направлениям организованных российских туристов, которые приобрели туры с датами, попадающими на длинные февральские выходные:
- Таиланд — 28%
- ОАЭ — 16%
- Турция — 13%
- Индия — 10%
- Россия — 6%
- Вьетнам — 6%
- Доминикана — 5%
- Куба — 3%
- Чехия — 2%
- Шри-Ланка — 2%
- Иордания — 1%
- Танзания — 1%
- Испания — 1%
- Израиль — 1%
- Италия — 1%
- Мексика — 1%
- Другие — 3%
Отдых в мартовские длинные выходные дни
В первую пятерку по предпочтениям российских туристов также попали Таиланд, Турция, Индия, ОАЭ и Россия. Турецкие курорты при этом вышли на второе место, а Индия опередила ОАЭ, отвоевав долю в 16% и почти сравнявшись с Турцией.
Предпочтения по направлениям организованных российских туристов, которые приобрели туры с датами, попадающими на длинные мартовские выходные:
- Таиланд — 25%
- Турция — 18%
- Индия— 16%
- ОАЭ — 8%
- Россия — 5%
- Доминикана — 5%
- Вьетнам — 5%
- Куба — 3%
- Иордания — 2%
- Италия — 2%
- Кипр — 2%
- Шри-Ланка — 1%
- Чехия — 1%
- Австрия — 1%
- Андорра — 1%
- Индонезия — 1%
- Греция — 1%
- Израиль — 1%
- Другие — 2%
Самый дешевый тур на длинные февральские выходные стоил 9 275 рублей — в Адлер. За эти деньги один турист полетел на пять ночей в отель с завтраками.
Самый дорогой тур на длинные февральские выходные стоил 831 893 рубля — в Таиланд. Воспользовавшись праздниками и присоединив их к отпуску, двое взрослых с ребенком улетели на 19 ночей в отель 5* на Пхукете с системой питания «все включено».
Самый дешевый тур на длинные мартовские выходные стоил 12 498 рублей. За эти деньги двое туристов полетят на 4 ночи в пансионат в Адлере без питания.
Самый дорогой тур на длинные мартовские выходные стоил 384 603 рубля — в Доминикану. Воспользовавшись праздниками и присоединив их к отпуску, двое взрослых с ребенком полетят на две недели в отель 5* с системой питания «все включено».