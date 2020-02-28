Правительство Иркутской области будет поддерживать развитие военно-патриотических организаций

Врио Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев посетил военно-патриотический центр «Вымпел-Байкал», сообщают в областной администрации.

В нем занимаются около сотни подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Сейчас занятия проходят на базе средней образовательной школы №55 г. Иркутска,

Основное направление деятельности центра – патриотическое воспитание и допризывная подготовка детей и молодежи. Также проходят занятия по оказанию первой медицинской помощи, военно-прикладным видам спорта.

ВПЦ «Вымпел-Байкал» становился победителем областного конкурса программ по организации центров патриотического воспитания и допризывной подготовки, проводимого министерством по молодежной политике Иркутской области. Сегодня Игорь Кобзев оценил навыки, полученные подростками в процессе обучения.

- Мы гордимся вашими успехами! Задача - сохранить и преумножить достигнутое. Помните заповеди Кодекса чести курсанта: быть верным России, гордиться её прошлым, чтить и уважать русские традиции и обычаи. Хочу поблагодарить ваших командиров и наставников за большой вклад центра «Вымпел-Байкал» в патриотическое воспитание и допризывную подготовку молодежи. Правительство Иркутской области поддержит ваши инициативы, - заявил Игорь Кобзев.

Также исполняющий обязанности главы региона подчеркнул, что особенное внимание в воспитании молодого поколения необходимо уделять истории, уважать подвиг, который совершил советский народ в годы Великой Отечественной войны.