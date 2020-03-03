В Иркутской области в 2019 году индекс добычи металлических руд упал на 15,1%

В январе-декабре 2019 года он составил 84,9% к аналогичному периоду прошлого года, сообщают в областной администрации.

Такое падение вызвано сокращением добычи руд и песков драгоценных металлов.

Развитие отрасли в значительной мере определяет активная деятельность крупнейших золотодобывающих компаний региона: ПАО «Полюс» (АО «Полюс Вернинское», АО «ЗДК «Лензолото» и ее дочерние организации), а также группа компаний Высочайший (ПАО «Высочайший», ООО «УГРК»). Крупнейшим предприятием, осуществляющим добычу и обогащение железной руды на территории Иркутской области, является ПАО «Коршуновский ГОК».

За январь-ноябрь 2019 года среднесписочная численность работников по добыче металлических руд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 1% и составила 13 319 человек. 4 Среднемесячная заработная плата за январь-ноябрь 2019 года в сфере добычи металлических руд составила 84 884 рубля (111,6% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года).