Рынок акций во власти волатильности - «Фридом Финанс»

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

Российский рынок продолжил снижение на фоне внешнего негатива. Сегодня в красной зоне все ведущие фондовые площадки: Япония закрылась в минусе на 2,1%, Германия теряет 1,7%, Франция 1,6%, Британия 1,6%. Индекс Мосбиржи на их фоне держится чуть более уверенно, снижаясь в пределах 1%, что, впрочем, объясняется параллельным ослаблением рубля. По индексу РТС, рассчитываемому в долларах, российский рынок теряет около 2%.

Основным негативным драйвером выступают новые минимумы по нефти. Баррель марки Brent сегодня в моменте доходил до уровня 51,86 впервые с декабря 2018 года, но затем отыграл часть потерь. По нашей оценке, предел снижения находится на отметке 50,29 доллара, что на 3-4% ниже текущей цены. Чтобы дойти до новой минимальной точки потребуется как минимум две обычные торговые сессии, следовательно при текущей динамике до конца недели нефть туда дойти не успеет. Базовый прогноз по нефти на ближайшие торговые сессии – возврат выше линии 53,5 доллара. По достижении этого уровня не исключаем боковой динамики. Оптимистичный сценарий – резкий отскок выше 55 долларов.

Рынок акций находится во власти высокой волатильности. В лидерах падения сегодня днем Аэрофлот (-3,5%), Мечел» (-3,4% в обыкновенных и – 2,3% в привилегированных акциях), Сургутнефтегаз» (-3,2%), ОГК-2» (-2,8%), Сафмар (-2%), Алроса (-1,9%), Роснефть (-1,8%). Отыгрывают вверх бумаги М.видео (+4%), Полюс (+1,4%), Яндекс (+1,1%), Полиметалл (+1,1%). Позитив в бумагах М.видео не связан с корпоративными новостями – бумага без причин резко снижалась в предыдущие сессии и сейчас возвращается к своим справедливым ценам. По нашей оценке, акции компании справедливо стоят на уровне 491 рубля, что всего на 1,5% выше их текущей стоимости.

Движение в золоте – слабо положительное, что и поддерживает котировки золотодобывающих компаний. Унция основного ценного металла сегодня держится вблизи психологического уровня 1650 доллара. При сохранении высокого спроса на защитные активы мы ожидаем скачка выше 1690 и дальнейшее ралли. Возможна коррекция золота вниз вплоть до отметки 1627 за унцию.

Рубль динамично падает к доллару и евро. Валюта США пробила отметку 65,8 и имеет все шансы выйти за ключевой уровень 66 рублей. Евро сегодня укрепляется на мировом рынке, прибавляя к доллару около 0,5%. Валюта единой Европы вплотную подошла к психологической отметке 1,095 доллара за единицу. Мы полагаем, что эта вершина сегодня не будет взята, но краткосрочно данная цель остается. Среднесрочно евро нацелен вернуться выше 1,1 доллара за единицу. В отношении с рублем на фоне падения российской валюты евро сегодня сумел пробиться выше 72. В течение дня это движение может повториться. Ближайший ключевой уровень по паре евро/рубль – 72,5.

Индекс Мосбиржи сегодня колеблется в пределах 2960-3000 пунктов. Мы рассчитываем, что ниже этого диапазона в отсутствие новых негативных факторов рынок не пойдет. Не исключаем, что положительная коррекция выведет индекс Мосбиржи выше 3000 пунктов уже сегодня. По индексу РТС снижение, вероятнее всего, продолжится. Ближайшая цель в сторону падения – 1412 пунктов. Уровень 1450 пока недостижим, но на ближайших сессиях рынок будет пробовать туда вернуться.