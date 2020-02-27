Берите пример с Уоррена Баффета! - «Фридом Финанс»

Игорь Клюшнев, начальник департамента торговых операций ИК «Фридом Финанс»:

Вынесенный в заголовок призыв означает: стремитесь к долгосрочным инвестициям, а не краткосрочным спекуляциям. Это во-первых. А во-вторых – будьте жадными, когда другие боятся. Эта тактика как нельзя лучше подходит для текущей ситуации. Снижение индекса S&P 500 за четыре дня на 7,5% испугает многих. Помимо этого, у кого-то не хватит запаса по обеспечению при использовании заемных средств. В результате в одном случае акции будут проданы под влиянием страха, в другом — после маржин-колла. Однако, если вы не поддаетесь эмоциям и у вас есть свободные средства, сейчас ваше время.

Коронавирус активно распространяется за пределами Китая. Все больше компаний понижают прогнозы по прибыли, ссылаясь на возможное замедление потребительского спроса в связи с эпидемией. Да, новостной фон не оптимистичен, но стоит помнить, что негативное влияние различных факторов всегда склонны переоценивать. Страх – эмоция, которая заставляет действовать быстрее, чем позитивный настрой. Поэтому и пугающие заголовки распространяются гораздо быстрее, чем нейтральные или положительные.

Активно продают сейчас не только на фоне сообщений о коронавирусе. S&P 500 повысился на 5% за полтора месяца, и это привело к тому, что многие акции показали за это время двузначный рост. Фиксировать прибыль в таких условиях легко. Зато сейчас рынок в гораздо меньшей степени можно назвать переоцененным: до двухсотдневной скользящей средней S&P 500 осталось порядка 3%. Сейчас гораздо более комфортные условия для покупок, чем всего несколько дней назад.

И покупатели найдутся. Макростатистика говорит о том, что потребитель в США активен, а это положительно скажется на динамике доходов компаний в первом квартале и на ВВП. Также стоит быть уверенным в дальнейшей поддержке ФРС. И позитивная статистика для дальнейших стимулов не будет помехой – остаются риски, связанные с торговыми войнами и влиянием коронавируса. В ближайшие дни отскок может не случиться, но не думаю, что в текущих условиях S&P 500 опустится ниже 3000 пунктов. Опять же Баффет говорил, что наличность в сочетании со смелостью во время кризиса (читай: спада) – бесценны. Уверен, что многие инвесторы об этом помнят.