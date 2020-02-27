Иркутскому бизнесу предложили освободить сотрудников на время проведения матчей чемпионата мира по хоккею с мячом

Работодателям Иркутска предлагают освобождать от работы сотрудников на время проведения матчей чемпионата мира по хоккею с мячом в случае приобретения билета. Такое решение было принято на организационном комитете по подготовке и проведению турнира, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, 40-е первенство мира по бенди стартует 1 марта. Матчи группы «В» пройдут с 1 по 6 марта на иркутских стадионах « Рекорд », « Зенит », « Труд » и шелеховском стадионе « Строитель ». Все матчи группы «В» для болельщиков будет бесплатными.

Турнир группы «А» состоится с 29 марта по 5 апреля на арене нового центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта « Байкал ». Билеты на матчи группы «А» будут двух видов: электронные и бумажные. Их продажа стартует 10 марта.