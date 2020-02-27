В Иркутске определены территории для благоустройства в 2021 году

В Иркутске определены территории для благоустройства в 2021 году по итогам рейтингового голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В нем приняли участие более 21 тысячи иркутян. Об этом сообщила заместитель председателя комитета – начальник департамента городской среды Марина Шевела.

Напомним, что с 14 по 21 февраля жители выбирали как общегородские, так и окружные общественные пространства. Отдать свой голос можно было очно или с помощью интернета.

По словам Марины Шевелы, по итогам голосования среди городских пространств победила горнолыжная трасса Академгородка (верхняя часть, включая территорию дендропарка). В Правобережном округе большее число голосов жители отдали за Падь Грязнуху, в Октябрьском – за улицу Волжскую от дома №14А до дома №15, в Свердловском – за микрорайон Академгородок (северная часть) от ул. Улан-Баторской до развязки Академического моста. В Ленинском округе иркутяне выбрали проект благоустройства территории по адресу ул. Розы Люксембург, 227, 229. Эти пространства планируется благоустроить в 2021 году в первоочередном порядке.

Пресс-служба мэрии напоминает, что с 2015 года в Иркутске было благоустроено 86 общественных пространств и 965 дворовых территорий, в том числе в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».