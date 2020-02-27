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Российский рынок ускорил темпы падения

27 февраля 2020

Индекс МосБиржи теряет 3% и обновляет годовые минимумы (16:15 МСК). Котировки опустились до уровня 2930 п. Индекс РТС снижается на 4%.

В аутсайдерах оказался нефтегазовый сектор. Давление оказывают котировки нефти, которые опустились ниже $52 за баррель марки Brent. Наибольшие потери несут бумаги Сургутнефтегаза-ао (-9,2%), Роснефти (-4,4%), Новатэка (-4,5%) Лукойла (-4%), 

Из наиболее ликвидных бумаг других секторов ощутимое падение проходит в акциях Мечела-ао (-8%), ФСК ЕЭС (-6%), Аэрофлота (-5,7%), Русгидро (-5%).

Рубль сегодня продолжает снижение как к доллару, так и к евро. Курс USD/RUB находится около отметки 65,8. Четвертую сессию подряд снижается и индекс российских гособлигаций (RGBI).
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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