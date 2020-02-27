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Ледовая гонка Extreme-ALL Fest пройдет в Иркутске 29 февраля

27 февраля 2020

Гонка состоится около музея-ледокола «Ангара» в Иркутске 29 февраля. Участниками мероприятия в рамках XVII Международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада – 2020» станут порядка 60 представителей Иркутска, Ангарска, Слюдянки, а также Улан-Удэ.

Гонщики выявят победителей и призеров в трех классах – «Стандарт», «Шип» и «Суперболт». Для гостей мероприятия проведут развлекательную программу с подарками от партнеров. Кроме того, на месте организуют работу фуд-кортов и установят теплые палатки для обогрева.

- Extreme-ALL Fest – это уникальная ледовая гонка, целью которой является популяризация активного отдыха и развитие технических видов спорта в Иркутской области, - рассказали организаторы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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