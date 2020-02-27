Азиатско-Тихоокеанский Банк выдал первую дальневосточную ипотеку под 1,75% годовых

Азиатско-Тихоокеанский Банк на Камчатке выдал дальневосточную ипотеку по льготной ставке – 1,75%. Первая семья из Петропавловск-Камчатского, получившая в АТБ ипотеку по государственной программе, планирует потратить ее на приобретение трехкомнатной квартиры в поселке Пионерский Камчатского края.

- Мы сразу обратились в АТБ, как только узнали, что в нашем регионе начала действовать данная программа. Для нас это действительно стало реальным шансом на приобретение собственной недвижимости. Мы благодарим сотрудников Банка за внимательное отношение и помощь в оформлении всех необходимых документов. Честно, были очень рады, когда узнали, что в АТБ одобрили нашу заявку, так как сегодня это лучшее из существующих условий по ипотечному кредитованию, - поделилась эмоциями клиентка Банка.

По предварительным итогам всего за два месяца действия дальневосточной ипотеки в Азиатско-Тихоокеанском Банке было одобрено 503 заявки и заключено 106 договоров. Лидирующие позиции по оформлению льготной ипотеки занимает Амурская область и Республика Саха (Якутия).

- Для АТБ в Камчатском крае это была первая выдача ипотеки по данной программе. И это отличный старт, так как уже в конце недели у нас ожидается второе подписание договора. Кроме того, для работников бюджетной сферы и для участников нашего зарплатного проекта Банк снизил процентную ставку с 2% до 1,75 % годовых, что является существенной экономией при выплате ипотеки. В нашем Банке любой желающий может получить консультацию по оформлению ипотеки, мы сразу же, в день обращения смотрим, проходит ли потенциальный заемщик по условиям программы и, если какие-то критерии не соблюдены, то мы готовы предложить собственные программы ипотечного кредитования. Мы выдаем ипотеку как на новостройки, так и на жильё на вторичном рынке, - рассказал полномочный представитель Председателя Правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Павел Багнюков.

Как отметил Павел Анатольевич, в настоящее время в отделениях АТБ по Камчатскому краю находится уже пять одобренных заявок на оформление дальневосточной ипотеки и около 10 на рассмотрении.

Всего дальневосточную ипотеку в АТБ могут оформить жители Республики Саха (Якутия), Республики Бурятия, Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского края. Также ипотека доступна для Амурской, Магаданской, Сахалинской, Еврейской автономной области и для Чукотского автономного округа.

«Дальневосточная ипотека» - программа льготной ипотеки для жителей Дальневосточного федерального округа - заработала в начале декабря прошлого года. В настоящее время ипотека действует до 1 января 2025 года и оформляется под 2% годовых.

Тем не менее в АТБ можно получить ипотеку по ставке от 1,75%, если заемщик является работником бюджетной сферы или участником зарплатного проекта Банка. Срок кредитования — до 20 лет. Максимально возможная сумма кредита — 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости недвижимости.

Стать участником программы могут молодые семьи, граждане РФ в возрасте до 35 лет, состоящие в браке, а также граждане РФ, не состоявшие в браке с детьми не старше 18 лет. Льготный кредит доступен на приобретение квартиры в новостройке или готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа.