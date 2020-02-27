Сергей Мельников займется технологическим развитием корпоративно-инвестиционного бизнеса Райффайзенбанка

Сергей Мельников назначен руководителем отдела бизнес-технологий (CTO, Chief Technology Officer) продуктов корпоративно-инвестиционной дирекции (CIB) Райффайзенбанка.

Сергей работает в Райффайзенбанке с 2016 года, до сих пор он занимал аналогичную должность в одном из подразделений CIB — Управлении продаж и торговых операций на рынках капитала (Capital Markets).

В новой роли Сергей сосредоточится на формировании и реализации стратегии технологического развития дирекции обслуживания корпоративных клиентов и инвестиционно-банковских операций. Первоочередными задачами Сергея станут систематизация процессов разработки и внедрения во всех продуктовых сегментах корпоративного блока, а также усиление IT-команды этого направления.

«На позиции CTO Capital Markets Сергей показал выдающиеся результаты. Он собрал профессиональную команду и вместе с ней доказал свою эффективность в работе со сложными системами и очень требовательными клиентами, и теперь его знания и опыт могут быть успешно применены ко всем продукты корпоративно-инвестиционной дирекции. Мы считаем, что Сергей отлично справится с теми амбициозными задачами, которые стоят перед командой CIB», — прокомментировал Никита Патрахин, руководитель дирекции обслуживания корпоративных клиентов и инвестиционно-банковских операций, член правления Райффайзенбанка.

На позиции CTO Capital Markets Сергей сформировал новую команду, обновил подходы к стандартам качества разработки и интегрировал технологическую инфраструктуру управляющей компании «Райффайзен-Капитал» в общебанковскую. Сергей также разработал low-latency торговое приложение для одной из самых технологичных команд банка — electronic trading, которая занимается алгоритмической торговлей на нескольких гео-распределенных площадках. Это приложение и другие разработанные командой Сергея технологии стали стандартами для использования в головном офисе банковской группы Raiffeisen в Вене. У Сергея богатый опыт в архитектуре х86, программировании на С/С++ и Java, он является членом программного комитета конференций JPoint и Joker. До того, как присоединиться к команде Райффайзенбанка, Сергей работал в компаниях Яндекс и Intel.

«Корпоративно-инвестиционный бизнес Райффайзенбанка делает ставку на дальнейшую цифровизацию продуктов, поэтому в новой должности я планирую сосредоточиться на усилении команды нового онлайн-банка для корпоративных клиентов (RBO Pro) и развитии цифровых каналов продаж. Наш приоритет — любое взаимодействие корпоративных клиентов с нашим банком должно проходить максимально просто, быстро и удобно», — добавил Сергей Мельников.