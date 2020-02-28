Новости

S7 приостанавливает рейсы в Сеул

28 февраля 2020

Читайте также:

Экспорт падает, промышленность снижается, ничего страшного? Эксперты прокомментировали ухудшение экономических показателей Иркутской области
28 февраля 2020
Цены на золото вырастут до $1800 за унцию из-за коронавируса - аналитики
28 февраля 2020

По распоряжению Министерства транспорта РФ, с 1 по 31 марта 2020 года S7 Airlines вынуждена временно приостановить все собственные регулярные рейсы из России в Южную Корею.

Для возвращения путешественников будут организованы чартерные рейсы. Авиакомпания будет переоформлять на рейсы из России в Сеул только иностранных граждан, на рейсы из Сеула – только граждан России и стран Евразийского экономического союза. С расписанием чартерных рейсов можно ознакомиться на сайте s7.ru.

Пассажиры также смогут оформить возврат полной стоимости авиабилетов или обмен авиабилетов с вылетом из Сеула на рейсы S7 Airlines из Токио, Осаки, Бангкока, Пхукета или Камрани, при наличии мест, сообщает пресс-служба компании.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (117)


Реклама на сайте

Реновация отелей на Байкале и в Иркутске
Виктор Григоров, «Гранд Байкал»: Наступило время «РЕ». Почему отелям на Байкале нужно меняться
«Реновация – это выгодно». Как решиться на глобальное обновление гостиницы - Игорь Любославский, «ПОЛИ-ФЛООР Иркутск»
Отель «Байкал»: какой станет легендарная гостиница после реновации
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании