S7 приостанавливает рейсы в Сеул

По распоряжению Министерства транспорта РФ, с 1 по 31 марта 2020 года S7 Airlines вынуждена временно приостановить все собственные регулярные рейсы из России в Южную Корею.

Для возвращения путешественников будут организованы чартерные рейсы. Авиакомпания будет переоформлять на рейсы из России в Сеул только иностранных граждан, на рейсы из Сеула – только граждан России и стран Евразийского экономического союза. С расписанием чартерных рейсов можно ознакомиться на сайте s7.ru.

Пассажиры также смогут оформить возврат полной стоимости авиабилетов или обмен авиабилетов с вылетом из Сеула на рейсы S7 Airlines из Токио, Осаки, Бангкока, Пхукета или Камрани, при наличии мест, сообщает пресс-служба компании.