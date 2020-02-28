«Ростелеком» модернизировал систему удаленного оформления субсидий для сельхозпроизводителей Приангарья

«Ростелеком» в Иркутской области расширил функциональные возможности информационной системы государственной онлайн-поддержки фермеров, которая снижает административные барьеры и транзакционные издержки при оформлении государственных субсидий.

В информсистеме запущен новый модуль — земельный паспорт. В нем отражается информация по каждому фермеру: используемые поля, выращиваемые культуры и другие показатели. Благодаря новому сервису теперь можно проводить инвентаризацию сельхозземель.

В текущем году через личный кабинет появится отчетность по полевым работам. Планируется использовать сервис как площадку, на которой можно не только получать меры господдержки, но и брать кредиты в банках, завязывать сотрудничество с поставщиками техники, консультироваться с научным сообществом.

Сегодня с помощью системы можно онлайн заключать все основные и дополнительные соглашения на предоставление субсидий, подписывать их электронной подписью как со стороны фермера, так и регионального минсельхоза. Теперь также строго регламентированы сроки обработки документов, поступивших на рассмотрение. Система отслеживает даты заявок, что исключает задержки или неточности. Фермеры могут по телефону проконсультироваться со специалистами, которые расскажут, как пользоваться платформой, куда загружать документы.

«Наш регион — 767 тысяч квадратных километров. Фермеры успешно работают везде, включая северные территории, — рассказывает исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков. — Хотелось бы поблагодарить “Ростелеком” за разработку такой полезной платформы. Мы и в дальше будем обращать внимание на технологические новшества, которые внедряет оператор, и стараться применять их в сельском хозяйстве»

«За короткое время разработанный нашей компанией ресурс стал настоящим подспорьем для аграриев и министерства сельского хозяйства региона. Сегодня в области существует более 35 видов господдержки крестьянских и фермерских хозяйств. Чтобы их правильно оформить, заявители на государственные субсидии должны правильно оформить большой объем документов. С информационными сервисами аграрии делают эту работу в разы быстрее и эффективнее», — подчеркнул директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.

Справка. Программное обеспечение запущено в эксплуатацию в 2019 году в рамках государственного контракта между министерством сельского хозяйства Приангарья и «Ростелекомом». По данным регионального ведомства, за год более 1 700 пользователей уже зарегистрировались в «Личном кабинете сельхозтоваропроизводителя».

Ознакомиться с правилами подачи документов можно на сайте Министерства сельского хозяйства Иркутской области.